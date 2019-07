L’Illa torna a mullar-se per l’esclerosi múltiple

El 14 de juliol torna a Menorca la campanya anual «Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple», una acció de sensibilització social i de solidaritat que cada any, el segon diumenge de juliol, es duu a terme arreu de l’Estat per les més de 55.000 persones que tenen aquesta malaltia a Espanya.

La iniciativa consisteix en realitzar una crida per tal que les persones vagin a les platges i a les piscines participants i nedin en solidaritat amb les persones que pateixen esclerosi múltiple, una malaltia neurològica crònica, d’origen desconegut, que afecta el sistema nerviós central i, sobretot, a persones d’entre 20 i 40 anys, més en dones que en homes. Al final de la jornada, de manera simbòlica, es sumen els metres nedats. L’any passat, a Menorca hi participaren 630 nedadors, que van recórrer, entre tots, un total de 475.145 metres.

Durant la campanya també es pot col·laborar a través de la compra de samarretes, tovalloles i altres materials de merchandising, amb un disseny que varia cada any i que es centra en l’aigua. El que es recapta es destina a la investigació de la malaltia.

A l’Illa és l’Associació d’Esclerosi Múltiple Illa Menorca (Aemim), entitat creada el 1996 per un grup de persones afectades, familiars i amics, qui organitza la campanya. Enguany hi haurà 10 escenaris, entre platges i piscines, on es farà el «Mulla’t», en un horari que anirà de 10 a 14 h a tots els punts, excepte a Malbúger Centro Deportivo, que serà de 9 a 13 h els dies 12 i 14 de juliol.