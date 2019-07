Nit amb 1.200 espelmes

La primera experiència de «Nit amb candela» a Alaior va moure molts veïns que no es van voler perdre el centre del poble a les fosques a l’única llum de les espelmes.

L’Ajuntament va situar pels carrers del nucli antic 1.200 candeles a terra per tal de deixar-los en penombra. Sis actuacions i activitats en diferents punts van fer circular la gent d’un lloc a un altre.

L’objectiu d’animació es va aconseguir plenament i les terrasses dels bars del centre estaven plenes a vessar per l’originalitat de la proposta.

Pels carrers a les fosques era difícil reconèixer les cares de la gent. Més d’una persona saludava algun desconegut per la confusió de les cares a la llum de les espelmes.

Alguns domicilis particulars també van voler posar les seves candeles a la finestra o a la voravia per a contribuir amb la iniciativa. També els bars les posaven a les seves taules.

El batle José Luis Benejam ha valorat molt positivament la primera «Nit amb candela», que tindrà continuïtat el 2 d’agost. Serà més llarga i amb sorpreses.

Música

La música i el ball van donar cos a la vila temporalment fantasmagòrica. En el Pla des Borrassos, Dansa-Lô va oferir un espectacle de dansa contemporània i un altre de jazz. Eva Pons va oferir un recital de cançó menorquina amb l’acompanyament d’Ignasi Comellas i David Moll. Dalt ses Penyes acollí les cançons del Grup Acords, format per Mónica Sardá i Eva Cardona, que oferiren temes de música brasilera, mediterrània i pop. Al Pati de sa Lluna actuà el trio Mirall de la Música. Marina Plovins, Lore Arantzamendi i Montse Mercadal van cantar a capella temes de música antiga. El rock i el soul el van posar Mercils Duo, que van sonar amb veu i flauta travessera al carrer Major.

A més, a Dalt es Fossar es projectà el documental «25 anys fent camí. Menorca Reserva de Biosfera», realitzat per Magda Timoner. Des de l’ajuntament es defensa que la «Nit amb candela» reuneix a més de components culturals una sensibilitat ecològica pel que suposa l’estalvi d’energia en apagar l’enllumenat públic.

A tot això cal sumar que no hi havia moscards, ja que les 1.200 espelmes era especial per a foragitar-los.