Honors a la reina dels mars

Maó va dedicar un any més un homenatge a la Mare de Déu del Carme. Va ser amb la tradicional processó marinera, la qual va reunir més d’una seixantena d’embarcacions, petites i grosses, en un recorregut per bona part del port.

Els actes van començar amb una missa a la capella de la Base Naval, presidida pel bisbe de Menorca, Francesc Conesa, i a la qual assistí un nombrós públic, a més de les autoritats civils i militars.

Membres de l’Armada van ser els encarregats de traslladar la imatge de la Verge fins a la petita embarcació que la transportaria durant la processó. Més de mig centenar de barques de totes les eslores esperaven al voltant dels molls, i iniciaren el rumb darrere de la patrona de la gent del mar i de la mateixa Armada.

La sortida va ser amb un petit retard. Eren les 20.20 quan s’iniciava la marxa, amb la «Salvamar Antares» obrint pas i amb la resta d’embarcacions al darrere, encara que no amb l’ordre que s’havia previst amb les barques per files, de major a menor. Així, mesclades petites entre grans, feren el recorregut, passant per la cara nord de l’Illa del Rei, per l’Illa Plana i fent mitja volta al Llatzeret, per tornar per Cales Fonts, pel costat sud de l’antiga Illa de l’Hospital. Ja a la Base Naval es cantà la «Salve marinera».

Organitzava la processó el Club Marítim de Maó, amb la col·laboració de Comandància Naval, el Consell, l’Ajuntament de Maó, Autoritat Portuària, la direcció insular de l’Estat, el Districte Marítim de Maó i la Confraria de Pescadors. Amb motiu de la festivitat, a la zona de Rochina actuaren la Banda de Maó i el grup No hi som tots.