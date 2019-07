561 quiómetres de solidaritat per l'esclerosi

561.687 metres de solidaritat per als afectats per l’esclerosi múltiple. Aquest és el resultat de la campanya «Mulla’t per l’esclerosi múltiple» que, un any més, ha organitzat l’Aemim, i en la qual hi han participat fins a 762 nedadors.

Fa setze anys que l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Menorca s’adhereix a l’organització d’aquesta nedada solidària per tal de recaptar fons i conscienciar la societat envers una malaltia silenciosa però que afecta a més de 55.000 persones a tota Espanya.

El repte era superar els 475.145 metres que 630 nedadors van acumular l’estiu passat, i es va aconseguir. En total hi havia deu punts on la gent es podia banyar per l’esclerosi, al Centre Esportiu Malbúger, a les platges des Grau, Sa Mesquida, Alcalfar, Punta Prima, Es Canutells i la Platja Gran de Ciutadella, a la Piscina Municipal des Mercadal i al Bar Pons de Cala en Porter. A Macaret s’hi va fixar la seu central de la campanya i va ser el lloc on més gent es va sumar a la iniciativa, amb 116.832 metres per part de 170 participants.