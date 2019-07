Es Mercadal, a punt per a la festa

Els mercadelencs i les mercadelenques ja no hauran d’esperar més: Sant Martí ja és aquí. Després d’una llarga espera i de gairebé un mes ple d’activitats per començar l’ambient de festa, aquest divendres s’inicien els dies grans.

Una qualcada de 57 caixers

Per fer la delícia dels seus veïns, enguany seran 57 els caixers que participaran a les festes. Per tant, la qualcada és reduïda en quatre caixers, ja que l’any passat en van sortir 61. De totes maneres, segur que la festa tornarà a ser ben grossa.

Com passa as Mercadal des de fa onze anys, en Francesc Gomila serà l’encarregat de dirigir tots aquests cavallers al so del tambor i el fabiol. Aquest jove natural des Mercadal duu ja mitja vida exercint de fabioler, enguany damunt d’en Príncipe, somera de les festes, assegura que «els nervis sempre hi són, sobretot gràcies a l’ambient de festes que hi ha al poble durant la setmana abans». A més, també explica que el seu moment preferit, per molt que passin els anys, segueix sent el primer toc, quan «la festa esclata».

Just al darrera seu i portant la bandera de Sant Martí s’hi trobarà el caixer fadrí d’aquest nou bienni, en Marc Pons. Aquest jove mercadalenc es mostra molt emocionat de ser part de la junta com a caixer sobreposat, fet que ell defineix com una «responsabilitat i a la vegada quelcom molt emocionant».

Per la seva part, la nova caixera casada serà na Lena Taltavull, una caixera experta que ja duu 18 santmartins a les seves esquenes. Na Lena, que qualcarà dos cavalls diferents durant aquestes festes: en Janero i n’Odín; es mostra molt agraïda amb el poble des Mercadal, per qui assegura que se sent «molt estimada».

Finalment, el caixer pagès serà n’Antoni Bosch, un experimentat genet que qualcarà damunt en Detall i qui, com els seus companys, es mostra molt content de formar part d’aquesta nova junta.

Els focs canvien d’hora

Tot i que la gran majoria d’actes d’aquest programa de festes no pateixen cap canvi respecte l’any passat, els mercadelencs hauran de tenir en compte que enguany, l’espectacle pirotècnic, acte que conclou la festa, es retardarà una hora respecte a l’horari habitual: enguany serà el dilluns 22 però a les 23 hores.

Consulti aquí el programa de les festes des Mercadal

Una nova junta per a un nou bienni

Ha estat arribar i empènyer. En Jordi Pons Burillo, el nou regidor de Festes de l’Ajuntament des Mercadal, que assumeix aquest càrrec des del passat mes de juny, serà l’encarregat de presidir la qualcada de Sant Martí i de representar en ella el Consistori del poble. Ara bé, en Jordi ha hagut de viure aquests darrers dies amb molta intensitat, ja que sap que serà el caixer batlle des de fa poc més de tres setmanes. I és que el fet de ser any electoral, ha provocat que els nomenaments s’hagin retardat.

Felicitat i il·lusió

Tot i que en Jordi confessa entre rialles que «un poc més de temps per practicar m’hauria anat molt bé», ja que aquesta serà la primera vegada que qualca, també diu que se sent molt «il·lusionat i ple de felicitat per poder afrontar aquest repte». A més, assegura que en cap cas va pensar en renunciar a aquesta oportunitat per la manca de temps.

Per altra banda, el moment que li fa més il·lusió de totes les festes és la sortida de la casa de la seva família, al carrer del Terreno 12. «És un lloc molt cèntric i proper a la festa i molta gent m’ha dit que em vindrà a veure». A més, el seu pare es troba en un moment delicat de salut i li fa molta il·lusió que pugui veure des de casa seva al seu fill sortir com a caixer batlle.

Estrena a Sant Martí

Per la seva part, la capellana d’aquest primer any de bienni serà en Joan Camps, que s’estrena a les festes de Sant Martí, al damunt d’en Xiquilín. Vicari de la Catedral de Ciutadella i rector de Sant Miquel, surt com a caixer des de 2015, any en què va ser ordenat capellà. De totes maneres, assegura que avui «encara tinc nervis abans de pujar dalt un cavall», però també diu que ha après a tenir sang freda i sobretot a «riure, xalar i fer gaudir al poble».

En Joan explica que poder representar a l’Església a unes festes com Sant Martí per ell és «tot un honor i, a la vegada, una responsabilitat molt gran». Tot i no haver sortit mai a aquestes festes, sí que es coneix Es Mercadal, ja que ha format part de la qualcada de les festes de Sant Nicolau, que se celebren al mateix poble, fet que provoca que «ja es conegui el terreny», com ell mateix confessa.