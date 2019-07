Ja comença Sant Martí

A les 17 hores d'aquest dissabte, les campanes han sonat as Mercadal, i el fabioler, Francesc Gomila Pons, s'ha dirigit a l'Ajuntament per demanar permís per començar la festa.

Davant de tots els convocats al carrer Major, des del balcó de l'Ajuntament el fabioler i el batle, Francesc Ametller, han declarat iniciades les festes de Sant Martí, provocant un esclat d'alegria quan s'ha sentit el primer toc de fabiol.

Després han anat a recollir la bandera, el replec dels caixers i cercavila pels carrers, fins que a les 19.26 hores ha començat l'acte més esperat de la festa, el jaleo a la plaça Constitució. I seguidament, a les 23.45 h, solemnes completes a l'església de Sant Martí.