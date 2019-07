Molta calor al darrer jaleo de Sant Martí

Es Mercadal ha dit adéu als jaleos de les festes de Sant Martí amb molta calor, però amb la satisfacció d'haver viscut unes festes rodones i sense incidents remarcables. Açò sí, les altes temperatures han marcat, com no, les gestes.

A les 9, el fabioler Francesc Gomila ha començat el recorregut pels carrers per iniciar el replec de la Qualcada. Un a un s'han sumat a la comitiva fins que amb puntualitat, a les onze, les notes del jaleo han començat a sonat a la plaça. Només s'ha de destacar que a la primera volta s'ha hagut d'interrompre quan una dona ha resulat ferida per un accident amb un cavall. Tot i que semblaba que es tractava d'una lesió lleu, ha estat traslladada a la Clínica Menorca per precaució.

Els 57 cavallers que participen en el jaleo han acabat les tres voltes cap a les 13.30. La plaça ja estava plena per a la darrera volta, la de l'entrega de les canyes verdes i culleretes de plata, quan la festa ha estat màxima.

La recta final l'ha marcat la celebració de la Missa de Caixers i després el repartiment de l'aigua-ros, fins el darrer toc.