Es Ranxo anima l’arribada de Sant Jaume

Fidel a la cita dels darrers anys, com cada 23 de juliol des de fa onze anys, el grup de músics i cantaires Es Ranxo animà les hores prèvies de l’arribada dels dies grans de les festes de Sant Jaume des Castell, en un esdeveniment que de cada any va a més, per l’animació i també pel nombre de persones que aconsegueixen reunir durant el seu recorregut pel poble, cantant i fent cantar a tohom que s’hi ajunti.

La sortida començà a l’escenari de s’Explanada devers les 20.30 h i, durant unes 5 hores, Es Ranxo va recórrer els carrers i diversos locals des Castell amb la seva música, sobretot menorquina, però també amb versions de temes coneguts i grans hits del moment. Al grup, comptant els instrumentistes (unes vuit guitarres, trombons, trompeta, saxo, clarinet, flauta travessera i caixa de ritmes entre d’altres), l’integraren prop d’un centenar de persones, passant per llocs com el Club de Jubilats, els bars Espanya, Isla o Can Los i acabant, com sol ser habitual, as Cau de Cala Corb.

Repertori

Si l’any passat va ser especial perquè Es Ranxo celebrava el seu desè aniversari com a grup sortint per Sant Jaume, amb l’honor de ser els pregoners de les festes, enguany també s’hi ajuntà el record d’un aniversari rodó: feia 25 anys que Carles Guillén, conductor del grup, composà la cançó «Som, som, som... Som es des Castell», també emblemàtica per Es Ranxo i que hi va tenir un protagonisme especialment emotiu.

A la vegada que cantaven temes com ara «Es Murtar», «Lola la tabernera», «Sa filla des sergent», «Amigos para siempre», «Gelosia» de Miquel Mariano, «Mi gran noche» de Raphael o la pròpia versió d’«All my loving» dels Beatles (que ells anomenen «Ja és Sant Jaume»), Es Ranxo també cantà, per primera vegada, les cançons «La venda» de Miki Núñez i «Poble» de Tòfol Mus, en homenatge a Arrels de Menorca (que la sol cantar) i que va dedicada al poble des Castell.