Unes emocionants corregudes posen el punt final a un gloriós Sant Jaume

Les corregudes al carrer des Port van ser el colofó als actes del segon dia festiu des Castell, amb un total de 25 cavallers inscrits. La competició es va desenvolupar sense incidències i entre l’expectació de nombrosos assistents, passades unes poques hores de descans després de la celebració del jaleo i la tradicional beguda de caixers a la sala de plens de l’Ajuntament.

Després del sorteig els genets van cavalcar per parelles, sent els guanyadors de les curses els següents cavallers: Tolo de la Puerta (1), Aarón i Javi empat (2); Dani Sintes (3); Pili i Joan M. empat (4); Aarón (5); Marina (6); Javi (7); Dani Sintes (8); Selmo Salort i Joan Camps, empat (9). Tots ells van rebre una canya verda com a guanyadors mentre que la cullereta de plata, com a record de la seva participació a les corregudes de les festes, va ser lliurada a tots els inscrits.

Una vegada finalitzades les curses, la comitiva es va dirigir de retorn a l’Ajuntament per a acomiadar el caixer batle i el fabioler –que ahir va ser el jove Vladislav Pau Febrer–, qui va tocar el darrer toc de fabiol. L’emocionant punt final a un gloriós Sant Jaume.