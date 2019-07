Sant Antoni enceta bienni amb una qualcada de 55 caixers, sis menys que l’any passat

A Fornells, a finals de juliol i com cada any, es tornen a ajuntar els gran elements de l’estiu menorquí: els cavalls, el mar i la festa, que aquest cap de setmana esclatarà amb la celebració de Sant Antoni. Seran uns dies de festa molt intensa que comencen aquest divendres, com mana la tradició, amb el pregó de Francesc Rosselló i que acabaran dilluns amb els focs aquàtics. Però, durant els dies grans del poble, aquest dissabte i diumenge, els autèntics protagonistes de la festa seran els ciquanta-cinc cavalls i cavallers que faran les delícies de tots els fornellers i fornelleres.

Petita reducció de caixers

A aquest Sant Antoni, però, el nombre de cavallers inscrits per aquestes festes és una mica menor que el 2018, ja que s’han passat de de 61 a 55 caixers, però segur que aquesta petita reducció de membres de la qualcada no es notarà a l’hora de la festa. De totes maneres, tant demà com diumenge sortiràn 47 cavalls, ja que alguns dels caixers, per motius com ara l’edat, decideixen que és millor descansar un dels dos dies.

Curiosament, la caixera més jove de la qualcada, na Mónica Garriga, només sortirà el diumenge de les festes, i serà el seu germà, en Bià, qui li pendrà el títol el dissabte. Ells dos són fills del lloc de Tirant, i la seva mare, na Mònica Martí, serà l’encarregada de representar la pagesia dins la junta de caixers i defineix el fet de poder sortir acompanyada dels seus fills com «el millor que m’ha passat a la vida». Ella és, sens dubte, un dels membres més experimentats de la qualcada i enguany celebra el seu 25è aniversari sortint per Sant Antoni. Tot i així, assegura que se segueix posant nerviosa els dies abans i que no es creu «a qui diu que no hi està».

La resta de la junta està formada per n’Alba Llull, la més jove de totes que exerceix com a caixera fadrina i en Pau Llull, que serà el caixer casat d’aquest bienni. Ells dos són pare i filla i la mostra perfecta què a la qualcada de Sant Antoni, tot queda en família.

Per altra banda, n’Isaac Triay tornarà a ser l’encarregat de dirigir la qualcada com a fabioler, càrrec que ocupa des de fa onze anys a pesar de la seva joventut. Per això mateix assegura que ara ja té una mica «assumit el meu càrrec» però avui segueix vivint aquests dies amb molta emoció. Finalment, els encarregats de representar a l’Ajuntament des Mercadal i a l’Església seran na Lali Garriga i en Joan Tutzó, respectivament.