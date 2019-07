Tots els actes de Sant Antoni 2019

Divendres 26

A les 20.30 h, al Castell de Sant Antoni. pregó de festes 2019, a càrrec de Francesc D. Rosselló. I per acabar, tothom està convidat a fer la primera pomada de les festes. Mentrestant, la Banda des Mercadal oferirà una àmplia mostra del seu repertori musical.

A les 23 h, al carrer de la Mar. Gran revetla, amb No Hi Som Tots i Estruendu.

Dissabte 27

A les 16.45 h, Repic de campanes i enlairament de coets per anunciar el començament de les festes. Tot seguit, cercavila, amb la comparsa de gegants.

A les 17 h, El fabioler, Isaac Triay Moll, anirà al Local Social de l’Ajuntament a demanar permís per començar la festa i hi farà sonar el primer toc de fabiol. Llavors iniciarà el replec de caixers: es dirigirà a ca la caixera sobreposada, Alba Llull Coll. Al Local Social s’entregarà la bandera de la festa a la caixera sobreposada. Pels carrers de la vila, arreplegaran els altres caixers de la qualcada, entre els quals la caixera pagesa, Mónica Martí Coll i el caixer casat, Pau Llull Triay. Al mateix temps, la Banda des Mercadal recorrerà els carrers de la població. A continuació, els caixers aniran a cercar el caixer capellà, Mn. Joan Tutzó Sans, a la plaça de l’Església; tot seguit, es dirigiran a recollir la caixera batlessa, Lali Garriga Roselló.

Devers les 18.30 h la comitiva es dirigirà al Local Social, on el batle del municipi, Francesc Ametller, farà entrega del bastó d’autoritat a la caixera batlessa.

Després de fer una volta pel poble, els caixers deixaran els cavalls i aniran a cercar les autoritats per celebrar, a l’església parroquial de Fornells, les solemnes completes . Es repartiran les tradicionals candeletes. En acabar, al bell mig de la plaça, començarà el jaleo. La solfa anirà a càrrec de la Banda de Música des Mercadal. Després de dissoldre’s la Qualcada, el fabioler tornarà a replegar els caixers per anar a peu a la beguda que els oferirà la Parròquia de Sant Antoni i que tindrà lloc al Castell de Sant Antoni.

A les 24 h, al carrer de la Mar. Actuació musical, amb la música de DJ Bauxa.

Diumenge 28

A les 8.30 h, Diana pels carrers , amb la Banda de Cornetes Es Endurriols.

A les 9 h, Sortida del fabioler, que iniciarà el replec de caixers, començant pel caixer sobreposat. Després s’hi aniran afegint els altres caixers i, tots junts, aniran a cercar el caixer capellà a la plaça de l’Església. Seguidament, aniran a cercar la caixera batlessa.

A les 11 h, Missa solemne a l’església de Sant Antoni, en el transcurs de la qual es repartirà l’aigua-ros. Seguidament, hi haurà el jaleo, amb el lliurament de canyes verdes i culleretes de plata. Serà a la plaça de s’Algaret, amb la Banda de Música des Mercadal. Finalitzat l’acte, tots els protagonistes, amb la música marcant el pas, aniran cap a la beguda que oferirà l’Ajuntament als caixers i a la gent del poble al Castell de Sant Antoni. En acabat de la Beguda, els caixers acompanyaran la caixera batlessa i el caixer capellà als seus domicilis per acomiadar-se’n. Després, acompanyaran la sobreposada per anar a deixar la bandera al Castell de Sant Antoni i s’hi farà el darrer toc de fabiol. Al capvespre, els caixers més joves sortiran a repartir l’aigua-ros per les cases del poble.

A les 20 h, a la plaça de s’Algaret. Espectacle familiar. Màgia il·lusió i escapisme a càrrec d’Oliver Maldon.

A les 21 h, a la plaça de s’Algaret. Actuació musical de gòspel a càrrec de Moments a Cor.

A les 22.30 h, al carrer de la Mar. Ball amb Duo Bluemoon i, seguidament, tribut de la mítica banda Pink Floyd amb el grup The Other Side.

Dilluns 29

A les 11 h, missa en record dels naturals i vesins de Fornells.

A les 12 h, al carrer de la Mar. Festa infantil de s’espuma.

A les 18 h, a la plaça de s’Algaret. Joc del capellet, per a petits i grans. I a continuació, JugaCirc a càrrec d’Activijoc.

A les 19 h, al carrer Major. Mercat agroalimentari.

A les 20 h, a la plaça de l’Església. Actuació musical a càrrec de Jazz Lab.

A les 22.30h, Focs aquàtics. Amb l’espectacle pirotècnic devora el Castell de Sant Antoni

A les 23h, carrer de la Mar. Gran Revetla de fi de festes. Hi actuaran el grup Boulevard Trio i, a continuació, concert amb el grup Black Pearl.