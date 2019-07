Cap a un Sant Llorenç més àgil

Alaior segueix incorporant novetats a les festes patronals de Sant Llorenç amb l’objectiu d’anar escurçant els temps d’espera i aconseguir una celebració més àgil. Així, a les diferents mesures que ja es van prendre l’any passat, cal sumar-ne enguany algunes més, totes elles dirigides a assolir aquest objectiu.

Es recupera la trobada de caixers a la plaça des Ramal com a únic punt d’encontre de la qualcada, tant el dissabte com el diumenge matí. Durant més de seixanta anys havia estat així, però l’any 2012 es van establir quatre punts distribuïts en diversos indrets del poble. Ara es torna al punt de trobada inicial. Aquests anys han demostrat que l’ingrés escalonat dels caixers a la qualcada retarda l’horari i alguns caixers han d’esperar molt de temps fins a ser recollits. Amb aquesta recuperació d’allò que es feia fa anys enrera, es millorarà l’horari de la festa i a més, la qualcada passarà per més carrers del poble. Calculen que es podran estalviar una mitja hora d’espera. Es mantindrà, a més, el controlador a la Plaça perquè els caixers hi facin un màxim d’un minut i mig. I les passades de caragol es tornaran a fer just acabat el jaleo. Abans la música deixava de sonar i els caixers esperaven el descans dels músics per tornar a desfilar. Ara «s’evita aquesta pèrdua de temps innecessària» assenyala el caixer batle, Cristóbal Marqués.

No és l’únic canvi que s’introdueix enguany després que l’Ajuntament convoqués la Junta Ciutadana en Honor a Sant Llorenç, que entre febrer i juny es va reunir en set ocasions. S’ha fet una revisió dels requisits per participar en la qualcada. S’han redactat de manera més clara per evitar malentesos. Així, es deixa clar que una persona que és d’un altre municipi però està empadronada a Alaior i surt de caixer al seu poble d’origen (sense ser en clau de convidada) no podrà sortir per Sant Llorenç. Els nascuts a Alaior tot i no estar-hi empadronats podran participar per Sant Llorenç sempre que no surtin al poble on viuen. Pel que fa al camp, es limita a un cavall per lloc.

Una altra novetat ve amb la formació de la Junta de Caixers. Fins ara, els interessats ho feien a mà alçada durant l’assemblea i, per tant, estava formada per persones que podien tenir poca relació entre elles. Per al proper bienni, s’hauran de presentar en grup. I a la festa de Binixems s’hi podran apuntar caixers majors de 60 anys o menors de 16.

Enguany la qualcada estarà formada per 79 cavalls el dissabte i 82 el diumenge. Representa una baixada de sis participats. La xifra és aproximada, ja que a darrer moment sempre es produeixen baixes.