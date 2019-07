Qualcada sota la pluja d’estiu

Les festes de Sant Antoni de Fornells es van posar en marxa aquest dissabte amb una convidada d’excepció: la pluja, que va aparèixer quan el replec de la qualcada ja s’havia iniciat i, en aquell moment puntual per la seva intensitat, va provocar que, per seguretat, s’optés per la suspensió momentània, per un poc més tard reprendre la festa.

Tot anava bé i el repic de campanes i enlairament de coets donaven avís a tothom que les festes de Fornells estaven a punt de començar, amb la comparsa de gegants ballant ja pels seus carrers i entre la gent. Encara que un dels coets es va descontrolar i va provocar un susto en iniciar-se un petit incendi a una tanca, que va ser ràpidament apagat i quedà en pura anècdota.

I a les cinc del capvespre, com manen els protocols, el fabioler Isaac Triay, muntant el seu ase, s’adreçava al Local Social de l’Ajuntament a demanar permís al batlle Xisco Ametller per sonar el primer toc de fabiol. Es produïa el primer esclat i s’iniciava el replec.

Cinc minuts més tard, la caixera sobreposada Alba Llull ja rebia de mans de l’alcalde la bandera de la festa i, a poc a poc però seguit seguit, s’hi anaven afegint cavallers a la qualcada i ja hi havia els primers bots dels cavalls.

Però, i també ja amb la Banda de Música des Mercadal enmig del carrer, va aparèixer la pluja, que no per ser més o manco esperada en un moment o altra, en aquell instant no va ser gaire ben rebuda. La intensitat amb què queia i la incertesa de si seria o no quelcom esporàdic aconsellava aturar i s’optà per suspendre el replec.

Açò passava devers les 17.50 h i quan encara hi quedava per incorporar-s’hi a la qualcada el gruix de caixers, entre aquests el caixer capellà Joan Tutzó i la caixera batlessa Lali Garriga, que ja esperava a ca seva per ser recollida dalt cavall. En aquell moment, la decisió fou de suspendre el replec, fer una petita pausa i que la festa continués anant a les completes a l’església parroquial de Fornells a les 19 hores i amb els 47 inscrits a la qualcada a peu, açò després que la caixera batllesa rebés de mans de l’alcalde des Mercadal i Fornells el bastó d’autoritat. I que després de les completes, en funció del temps, ja es decidiria si fer o no el Jaleo.

La festa es reprèn

I així va ser. Eren les 18.30 hores quan Lali Garriga, a peu i no dalt cavall com hauria estat si la pluja no ho hagués impedit, rebia el bastó d’autoritat i just un poc abans de les 19 h quan la comitiva entrava a celebrar les solemnes completes en honor de Sant Antoni Abat, acte religiós que presidí Joan Tutzó com a caixer capellà i on es repartiren les tradicionals candeletes.

En sortí de l’església, de la pluja ja no en quedava gaire rastre (encara que la qualcada hauria d’anar amb més precaució de l’habitual), el cel estava buit de núvols, i l’opció va ser que la festa i la bulla continuàs al carrer, que sí que es farien les tres voltes del Jaleo a la plaça de s’Algaret.