L’Estiu al port comença amb ganes

Tot i la pluja, poc significativa, de primeres hores del capvespre un poc abans del muntatge, les activitats previstes pogueren fer-se sense problemes i el programa «Estiu al port» de Maó va començar amb ganes.

Si a les 20 h va inaugurar-se l’exposició «Un mar de plàstics» de l’associació Per la Mar Viva a l’antiga Estació Marítima (hi serà fins al proper 13 de setembre), espai cedit per l’Autoritat Portuària a l’Ajuntament de Maó, a aquella mateixa hora obrien també les seves parades els tres mercats que es situaren a altres dues zones diferents del port.

Per una banda, a la zona de l’antiga Comandància de Marina s’hi ubicava el Mercat de nit i hi tenia cabuda el Mercat d’ambulants, mentre que a la zona de l’Estació Marítima era pel Mercat d’antiquaris i brocanters & Mercat vintage i Mercat artesà. I a cadascuna d’aquestes zones, un poc més tard i de manera escalonada, s’hi oferia una actuació musical: Carlos Mangado i Ita Llopis vora el Mercat de nit, Marcos Vinodelfín a la banda del Mercat d’ambulants i el grup Feed Back a la zona de l’Estació Marítima.

Aquestes nits d’estiu al port tindran continuïtat ja dins l’agost, per acabar els dies 8 i 9 de setembre amb el port com a escenari de part dels actes de les festes de Gràcia.

Propera nit

Així, la propera nit de manifestacions culturals i artístiques dins aquest programa es preveu per al divendres 9 d’agost, amb activitats a la zona del moll d’en Reynés i del moll de Llevant.

Al moll d’en Reynés, entre les 18.30 i les 21.30 h hi haurà activitats esportives amb el Club Marítim de Maó. Mentre que al moll de Llevant la cita serà amb la «Nit d’art» de 20 a 24 h, i amb «El passeig d’en Dalí» entre les 19.30 i les 21 h. A les 21.30 hi actuarà la Xaranga des Xubec.