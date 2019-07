Jaleo més fresc a Fornells

Fornells ha viscut aquest diumenge un segon dia de festes més fresc. La baixada de temperatura i un cel més ennivolat ha permès viure molt millor el darrer jaleo de Sant Antoni d'enguany.

La festa ha començat de bon matí, a les 8.30 amb la diana a càrrec de la banda de cornetes Es Endurriols. Mitja hora més tard, el fabioler, Isaac Triay, ha començat el replec, començant primer per la sobreposada, Alba Llull.

Capa les 11 la comitiva feia entrada a l'església de Sant Antoni, per a celebrar la Missa de Caixers. En haver acabat, els cavallers han tornat a colcar damunt els seus cavalls per preparar-se per el segon jaleo. Ha estat amb l'entrada del caixer capellà, Joan Tutzó, i la batlessa, Lali Garriga, que ha començat a sonar la Banda de Música des Mercadal, i l'alegria ha saltat de nou a la plaça de s'Algaret. Durant les tres primeres voltes, el sol ha fet més acte de presència; però ja a la darrera, la de les canyes, ha estat més ennivolat. De ganes de festa no n'han faltat, perquè la plaça era ben plena per a viure els darrers moments del jaleo.