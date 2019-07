Pregó de Llucmaçanes: records d'infantesa amb ritme de glosa

Llucmaçanes va encetar ahir les festes de Sant Gaietà amb la lectura de l’esperat pregó que enguany va anar a càrrec del glosador Joan Moll Tudurí. I com no podia ser d’altra manera, aquest geni de la glosa i de la paraula va pretendre «obrir ses barreres des meu cor i sentiment i, per tal de fer adient es meu petit univers, vos faré es pregó en vers». Però abans de pregonar la seva infantesa enllaçada al poble (usant l’estructura mètrica dècima espinela) va glosar i indicà que «quan veig sa plaça plena sa sang em bull, s’infla una vena que tragina tot s’orgull».

Moll explicà, acompanyat ja a la guitarra per Eva Cardona, que tot i no ser llucmaçaner, «no entenc sa meva infantesa sense aquest poble petit». I és que en ell va aprendre de la vida i de Menorca, «perquè un ésser humà és d’allà on troba identitat i aquest poble a jo m’ha donat moltes d’aquelles coses que a vegades no disposes trobar dins Maó ciutat».

Va fer enlairar una gran rialla i un bon aplaudiment quan assegurà que «fa molts anys que em consta i sé que us agrada sa gent d’alçada, no sé si l’heu encertada enguany amb es pregoner».

A Llucmaçanes va tastar la pagesia, li va néixer la passió pels animals, va veure emprar el fogasser i va saber que omplir el perol de caragols requereix manya i paciència. I és que «aquest poble ha marcat part de sa meva existència». Però, assegurà que Llucmaçanes li ha aportat molt més que moltes experiències de vida i d’infantesa. «Amb sa bici dins sa plaça feia bots amunt i avall somiant que era es meu cavall negre i de pura raça». Un somni que es va fer realitat l’any 1995 quan va sortir de cavaller a Sant Gaietà.

Emocionat, es va dirigir als seus pares donant-los les gràcies per creure en ell perquè «em van dir que sense por desapareixen ses tares». De les seves filles espera que «amb es meu llegat jo també us sàpiga transmetre tant de goig i tant d’afecte com aquest poble m’ha donat».

Ahir també es va desvelar el nom de la Llucmaçanera de s’Any. Fou per a l’esportista Noa Pons, qui amb 13 anys ja apunta alt en premis i medalles en gimnàstica rítmica.

Els gegants de Llucmaçanes van oferir el tradicional primer ball que enguany també respirava aniversari. L’avi Perico i s’àvia Aguedet compleixen 25 anys. El primer ball que oferiren fou a ritme de l’Himne de Llucmaçanes.

Abans del pregó, la Banda de Música de Maó oferí un concert que, com a novetat, va obrir l’acte en lloc de tancar-lo.