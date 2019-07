Seixanta pàgines per xalar

La revista «Sant Llorenç 2019» surt aquest dijous de la impremta, fidel amb la cita festiva de cada any. Es tracta d’una publicació, que edita MENORCA «Es Diari», de 60 pàgines a color, fresca i amb temes molt variats que serà presentada al capvespre, a les 19 hores, a la sala de plens a l’Ajuntament d’Alaior.

El periodista Blai Barber s’ha encarregat de la coordinació dels continguts, amb dissenys de Maria Ruiz Farré i Josep Bagur Gomila. La portada és una creació de l’artista Verónica Arellano amb l’obra «Escarbant en el sentiment d’un poble». Com a col·laboradors han participat els poetes Ponç Pons i Pere Gomila, la periodista Isabel Rodríguez Anglada, el fotògraf Tiago Reurer i Miquel Àngel Marquès Sintes del Centre d’Estudis Locals d’Alaior, autors d’interessants articles.

Perruqueries i bessons

Els reportatges aporten aspectes nous i diferents de la realitat alaiorenca. Així, el que porta per títol «Per Sant Llorenç ben pentinats» revela que al poble hi fan feina ni més ni manco que per catorze persones dedicades a l’ofici de tallar i pentinar els cabells. A Alaior existeixen més de trenta parelles de bessons i la majoria d’elles són dones. Cinc pàgines estan dedicades a descobrir les impressions i anècdotes de vuits d’aquestes parelles de germans.

També hi ha un espai per contar la trajectòria del grup de Sàvies Marxoses d’Alaior que fa sis anys que representen contes als infants del poble.

Una altra història que podem trobar és la de les sales del cinema. Tot i que ja han desaparegut, al poble encara queda gent que fa projeccions per a mantenir la flama del setè art. Així mateix, «Sant Llorenç 2019» té tres pàgines dedicades al passat i el present del rock a Alaior.

La revista es completa amb entrevistes a Antoni Palliser i Paco Perea, informacions i dades sobre la festa i els caixers d’enguany, un reportatge fotogràfic de Tiago Reurer; perfils de Moisès Seguí, una de les promeses de la doma clàssica, i Olga Huguet, nova integrant de l’Avarca de Menorca i reportatges sobre BatuLô i el Club de Patinatge. La revista es posarà a la venda aquest divendres i es distribuirà gratuïtament als subscriptors d’Alaior.