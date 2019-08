Èxit de la Banda des Migjorn en el seu homenatge a Queen

N’Isaac Mascaró fa vint anys, que té un somni. I el passat hivern, en sortir de veure «Bohemian Rhapsody», pel·lícula que repassa la trajectòria de Queen, va tenir una espècie de revelació: aquest 2019 era el moment de fer-lo realitat

Ell és el director de la banda de música des Migjorn i fa molts estius que prepara un concert multitudinari cada juliol, des de Les Miserables fins a Mecano, per després anar a interpretar-lo a diverses poblacions de l’Illa. Inicialment però, n’Isaac trobava que aquest any havia arribat el moment de descansar, fa poc ha estat pare i volia passar més temps amb la seva família. Així els hi va comunicar als músics el passat setembre, però dos mesos després tot va canviar i va començar a treballar dia i nit per aconseguir que el seu somni de dirigir a la banda de música interpretant Queen es convertís en una realitat. I aquest dijous a la nit, Los Nogales es va convertir en Wembley.

Moltes hores de feina

Rere tot l’espectacle que aquest dijous va fer vibrar tota una Illa hi ha centenars d’hores de feina que van començar en el moment d’arranjar les cançons perquè passessin de ser per una banda de rock, formada per un cantant, guitarra, baix i bateria, a ser interpretada per una vuitantena de músics. Tot i ser una feina «apassionant i molt enriquidora», n’Isaac explica que es tracta d’una tasca molt laboriosa i per realitzar-la, molts dies es va haver de despertar de matinada per poder arribar a tot. A tot l’esforç musical que s’ha fet per aquest concert, també se li ha de sumar els aspectes tècnics, com ara el so o el muntatge d’unes infraestructures a l’alçada de l’espectacle, com ara, pantalles gegants. El concert d’aquest dijous, per la banda des Migjorn, és quelcom sense precedents: en ell hi van estar involucrats -entre músics, cantants, cor, del que s’ha encarregat Elsa Perches, i tècnics- més d’un centenar de persones.