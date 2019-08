Caixers junts per fer festa

La qualcada està formada aquest any per trenta cavallers, amb quatre que faran tanda i només sortiran un dia; més els cinc membres de la junta de caixers, amb Joan Marquès Pelegrí, aquest any, de caixer batle. Llorenç Sales Barber repeteix com a caixer capellà. Té 34 anys i en dur cinc a la qualcada de Sant Cristòfol. El caixer fadrí és Maxi Borràs Chups, mentre que Lluc Martí Salas assumeix enguany el càrrec de caixer casat.

La fabiolera és Adriana Moll Sales, de 31 anys, que aquest any és a més la regidora de Cultura i Festes de l’equip de govern municipal que encapçala la batlessa Antònia Camps Florit. Adriana Moll és fabiolera per 14a vegada.

Estrena

S’estrenen d’aquesta manera a la junta de caixers el batle, que és el marit de la regidora d’Hisenda, Esther Triay; el caixer fadrí i el caixer casat. Maxi Borràs Chups és un jove de 20 anys qui hi ha participat 8 anys com a cavaller. I Lluc Martí Salas, el caixer casat, de 38 anys, ha sortit ja 28 vegades.

El caixer batle, amb 57 anys, és el participant més gran. Qui anirà darrere de la qualcada serà però Pere Barber Pelegrí, de 54 anys, el cavaller de més edat, que hi ha participat 34 vegades. Fins aquest any, i durant 22, havia estat Antoni Mesquida Pons, de 57 anys, que no surt aquestes festes.

Na Núria Janer Gomila, de 15 anys, que farà el tercer any, és el membre més jove, seguida dels joves de 16 anys Miquel Pons Pons, Pilar Martí Riudavets i Álvaro Borrás Chups. Per aquest últim, serà la primera vegada a la qualcada, com per Elisabeth Ann Richie. En total, 16 dones participants a la festa d’aquest any.

El més veterà en aquesta qualcada, amb 41 anys de cavaller i qui fa deu ja va sortir com a caixer batle és Joan Marquès Pelegrí, en Joan de Ses Païsses. De fet, és un cavaller assidu a gairebé totes les festes de Menorca, i especialment a Sant Bartomeu, donat que ell és nascut a Ferreries. Hi surt des del 78 a les festes des Migjorn, amb aquesta quarantena de culleretes. I menys aquest any, que no sortirà amb el seu cavall, Nonte, sempre ho ha fet amb exemplars que procedeixen d’un clàssic de raça menorquina, en Moru de Ses Païsses. Altres cavallers veterans són Pere Barber Pelegrí, Francisco Martí Salas o Andreu Triay Bosch. Més joves, però amb més de 10 anys a la qualcada, són Pere Sales Moll, Josep Camps Pons, José A. Barrera Bosch o Maria Gomila Gonyalons.