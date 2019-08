Tots els actes de Sant Cristòfol 2019

Divendres 2

A les 12 h, Membres de la Banda de Música amb els fillets i filletes del Casal d’Estiu junts arribaran amb passa carrers al Pla de l’Església a una festa improvisada.

A les 21.30 h, Inici d’un vespre esperat pel poble, primer acte de so de Sant Cristòfol, el Pregó de Festes a càrrec de «La Gran Migjornale» al Pla de l’Església.

A les 00.30 h, L’Orquestra Huracan i l’equip de Ritmo Menorca, primera revetlla de Festes. Donatiu de 3€ per l’Associació Aldaba. La recaptació del bar, pel CD Migjorn.

Dissabte 3

A les 17 h, La repicada de campanes i els trons dels coets fan saber que comença la festa de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2019, amb passa carrers pel poble a càrrec de la Banda de Música des Migjorn Gran, baix la batuta de Isaac Mascaró Nevado, des del Pla de l’Església. Un poc abans de les divuit hores, la fabiolera, Adriana Moll Sales anirà a recollir al Caixer Fadrí; Maxi Borras Chups del seu domicili (Avda. Mestre Andreu Ferrer 20) i des d’allà, ambdós es dirigiran a l’escalinata del Saló Verd, on els esperara el Consistori Municipal.

uA les 18 h, La fabiolera demanarà a la batlessa, Antònia Camps Florit, permís per començar el replec de cavalls i cavallers, un cop atorgat el permís tindrà lloc el Primer toc de tambor i flabiol. Seguidament, la regidora més jove de l’Ajuntament; Tamara Rotger Gomila, entregarà el penó de Sant Cristòfol al caixer fadrí. En aquest moment, la Banda de Música interpretarà la peça «El Gato Montés». S’iniciarà el replec de la qualcada. Completat el replec i fetes les tres voltes (una mica abans de les dinou hores), els caixers i caixeres es dirigiran al domicili del caixer batle, Joan Marquès Pelegrí (Carrer Nou 27) per tal que s’incorpori a la qualcada.

A les 19 h, A les escales del Saló Verd, es durà a terme el lliurament del Bastó de Comandament i la Medalla de Sant Cristòfol per part de la batlessa al caixer batle. Seguidament, la qualcada es dirigirà a la Rectoria per recollir el caixer capellà, mossèn Llorenç Sales Barber, faran una volta completa pel poble per tornar tots junts al Saló Verd a deixar els cavalls.

u A les 20 h, La comitiva de caixers, cavallers i autoritats, acompanyats per la Banda de Música, es dirigiran a peu des del Saló Verd a l’Església per assistir a la celebració de les Solemnes Completes en honor a Sant Cristòfol. Els cavallers més joves repartiran les candeles mentre es canten els «Goigs a Sant Cristòfol»

A les 20.30 h, Sortida de Completes i passa carrers amb la Banda de Música des Migjorn Gran per anar al Saló Verd, on s’oferirà la tradicional beguda a caixers, cavallers, autoritats i convidats. Després fabiolera, caixers i cavallers reprendran la qualcada, faran una volta completa al poble i es dirigiran a Sa Plaça per donar inici devers les 21.00 h al Primer Jaleo de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2019. En acabar, faran tres voltes al poble; en els transcurs de la segona volta, s’acompanyarà al caixer capellà a la Rectoria i a la tercera, s’acomiadarà al caixer batle al seu respectiu domicili i es dissoldrà la qualcada fins l’endemà.

A les 00.30 h, Gran Revetlla a la Zona Esportiva amb l’Orquestra Blackpearl i de Ritmo Menorca DJ’S. La recaptació del bar serà pel C.D. Migjorn.

Diumenge 4

A les 8 h, La Banda de Música des Migjorn Gran dirigida per Isaac Mascaró Nevado despertarà a tot el poble amb la Diana Florejada.

A les 9 h, Replec de caixers i cavallers, encapçalada per la fabiolera per formar la qualcada del dia Gran de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes. Completat el replec, es farà una volta al poble i es dirigiran cap al Saló Verd per deixar els cavalls.

A les 10.15 h, La comitiva de caixers, cavallers i autoritats al so del tambor i el flabiol, es dirigiran a peu des de el Saló Verd cap a l’Església per assistir a la celebració de la Missa Solemne de Caixers oficiada pel caixer capellà mossèn Llorenç Sales Barber. En el decurs d’aquesta, els quatre cavallers de més edat repartiran l’aigua-ros. En acabar, la comitiva, a toc de tambor i flabiol, es dirigirà al Saló Verd per recollir els cavalls ireprendre la qualcada. Faran un parell de voltes al poble i es dirigiran a Sa Plaça per devers les 12 h donar inici al Darrer jaleo de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2018. Després de les tres voltes del jaleo, els membres del Consistori, lliuraran als caixers i cavallers les canyes verdes i cullereta de plata. Seguidament, la qualcada farà tres voltes pels carrersdel poble.

A les 15.30 h, Passa carrers de la Banda de Música des Migjorn Gran des del Pla de l’Església fins la plaça des Saló Verd per tal d’acompanyar la comitiva formada per caixers, cavallers i membres del consistori a la beguda popular. L’Ajuntament convida tot el poble a participar. En acabar, els membres de la qualcada, acompanyaran, en formació, al caixer batle i després al caixer capellà als seus respectius domicilis i es dissoldrà la qualcada fins l’any que ve.

Posteriorment, els caixers i cavallers per parelles, duran a terme el repartiment pels domicilis del poble de l’aigua-ros.

A les 21.30 h, Actuació d’havaneres a càrrec del «Trio Arrels de Menorca» a Sa Plaça.

A les 23 h, Revetlla a Sa Plaça a càrrec de l’Orquestra Huracan. En el transcurs es farà entrega del trofeu, cedit per JAC i RTM, al millor cavall de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2019.

Dilluns 5

A les 9 h, Diana a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors des Migjorn Gran, dirigida per n’Agueda Sales Orfila.

A les 10 h, Competició de Tir al Plat a les antigues depuradores, organitzat per la Societat de Caçadors de Migjorn Gran.

A les 11 h, Missa en sufragi dels que ens han deixat al llarg de l’any.

A les 12 h, Festa de l’espuma per totes les edats a la Zona Esportiva.

A les 17 h, Cercavila de la Banda de cornetes i Tambors, dirigida per n’Agueda Sales Orfila, per acompanyar tots els fillets i filletes del poble cap a Sa Plaça on ells també faran la seva Festa amb els Jocs Infantils i Populars organitzats per DJ Bauxa i la mascota SAM. En acabar, tothom es podrà dirigir-se al costat de les escales del Saló Verd per presenciar la Traca Infantil carregada de sorpreses. Just acabada la traca infantil i al mateix lloc, cap allà a les 18.45 passa carrers de la Banda de Música des Migjorn Gran amb l’ansiat i esperat «uniforme des dilluns».

A les 20 h, A Sa Plaça, paròdia del jaleo amb un jaleo d’ases. Un cop acabat, la Banda de Música des Migjorn ens oferirà l’esperada Samba. (Ajudau entre tots a que la gent respecti els animals i no els facin mal).

A les 0.30 h, Darrera Revetlla a Sa Plaça amb l’Orquestra Sarau.