Les festes d’un petit gran poble

L’inici del mes d’agost ha tornat a convertir-se en el cap de setmana de glòria de Llucmaçanes, que va encetar aquest dissabte les festes de Sant Gaietà. Ni la calor, ni les festes de Sant Cristòfol as Migjorn Gran van impedir que aquest petit nucli residencial de Maó visqués una jornada intensa i de molta bulla.

Puntuals com sempre, a la cinc i mitja del capvespre van començar a repicar les campanes que donaven el tret de sortida a les festes, que enguany estrenen bienni. Tot seguit els gegants de Llucmaçanes, acompanyats per la Banda de Música de Maó, van animar els carrers d’aquesta petita població, que ja eren plens de cares alegres, de petits i grans.

Després d’una bona estona d’ambient festiu, va arribar el moment de començar els actes que tenen com a protagonistes els cavalls i caixers de la qualcada.

Cap a les set i després de rebre l’autorització del jove caixer batle, David Mir, el fabioler, Lito Vinent, va fer sonar per primera vegada el tambor i el fabiol. Allà mateix, la caixera fadrina, Marta Mercadal, va recollir la bandera i David Mir el bastó de comandament per presidir la qualcada formada per 35 caixers. Així, i després d’uns minuts d’eufòria, començava el replec.

Al cap de, més o menys, una hora els caixers desmuntaven els cavalls i entraven a completes a l’església, en honor al sant patró.

Després, la jornada es completava amb un dels moments més especials que tingué lloc a la plaça de Sant Gaietà, on la Banda animà el tradicional Jaleo.

Ja ben entrada la nit, es donava pas a la revetlla la pista de bàsquet amenitzada pel grup Los Niños de la Mari.