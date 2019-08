24 hores de braçades solidàries

Un altre èxit de convocatòria el de l’Associació de Pares amb Nins amb Càncer de Balears (Aspanob). Prop de 200 persones van contribuir a complir l’objectiu que l’entitat es proposa aconseguir cada any, des de fa catorze: un dia sencer de natació solidària.

Un total de 190 nedadors, de totes les edats, van nedant entre les cinc del capvespre de divendres i les cinc del capvespre d’aquest dissabte. Els participants podien escollir nedar durant cinc, deu o quinze minuts i, així, durant aquestes 24 hores, la piscina municipal des Mercadal no va estar buida ni un sol moment.

Tot i això, des d’Aspanob expliquen i, a la vegada, agraeixen que, durant les franges horàries més complicades, els nedadors professionals o esportistes nedessin durant un període de temps més llarg. Per exemple, Raúl Riudavets va nedar una hora i mitja durant la matinada de divendres i, com ell, un grup del parc de bombers de l’Illa. «Ens cobreixen les hores més delicades», explica la delegada d’Aspanob a Menorca, Joana Torres.

Ara bé, no són els únics que es van remullar durant aquestes 24 hores. Torres explica que hi va haver col·lectius de tota mena. Des de gent gran fins a grups de diversitat funcional. «Gràcies a la participació de tots ells aconseguim assolir el repte any rere any. La gent respon i estem molt agraïts», afegeix i se’n recorda del Centre de Dia de s’Auba o del Club de Piscina Municipal des Mercadal. La jornada, la van tancar, amb alegria tots els fillets i filletes que integren l’associació.

Per altra banda, fora de l’aigua es van realitzar tota classe d’activitats. Van tenir lloc sessions d’aquafitness, barbacoes, actuacions musicals i, fins i tot, una festa d’escuma. Pel que fa al menjar, Joana Torres indica que tot ha estat aportat de manera voluntària per 160 sponsors.

A part, també es van fer rifes o una tómbola, amb l’objectiu de recaptar fons per l’associació. Tot i això, Torres recorda que el més important d’aquesta iniciativa, no són els diners, sinó la consciència, la difusió i les mostres de suport i solidaritat cap a Aspanob.