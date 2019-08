«Al poble de Sant Climent s’hi viu molt bé»

«Quan vaig arribar, el 1973, gairebé no coneixia a ningú, tret del meu marit i el seu cosí, però de tot d’una tothom me va acceptar molt bé i ho consider casa meva: a Sant Climent s’hi viu molt bé»

Així explicava ahir Maria Teresa Badia Crespo (Premià de Mar, 1945), encarregada de fer el pregó de les festes de Sant Climent 2019, el record d’aquells primers moments a Menorca i, de forma resumida, el sentiment de tots aquests anys a l’Illa, després de casar-se amb Bernat Seguí Tudurí, persona que ha viscut sempre a la població de Sant Climent.

Maria T. Badia va conèixer al seu marit a Premià de Mar, a través d’un cosí de Bernat Seguí. I després de venir un estiu aquí i de casar-se, el novembre de 1973, a Argentona, ja van fixar la seva residència a Sant Climent, on, també, han tingut dos fills.

En el seu pregó, que quan li va proposar la presidenta de l’associació de veïns de Sant Climent no s’acabava de creure que fos ella l’escollida, va fer memòria d’aquells moments i també explicà records dels anys següents.

Amb l’experiència d’haver treballat 9 anys a l’Ajuntament de Premià de Mar, just el gener de 1974 es presentà a l’examen d’una plaça administrativa a l’Ajuntament de Maó. L’aconseguí i aquesta ha estat la seva feina fins que fa 10 anys es jubilà com a cap de Contractació. Si va obrir un cert camí com a dona treballadora, cosa encara no gaire habitual aquells anys setanta, també el va obrir essent la primera dona en entrar a l’associació de pares del Verge del Carme de Maó.

Actualment, de sempre plenament integrada, M.T. Badia, jubilada i àvia de 3 netes i 1 net, dedica el temps lliure a fer de voluntària en la comptabilitat de Mans Unides i de la parròquia de Sant Climent, a anar al gimnàs i a informàtica, i a llegir molt, integrada des de fa anys, també, al grup de lectura de Sant Climent.