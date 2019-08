Emotivitat i compromís al pregó festiu d’Alaior

Abans que Alaior entri de ple dins els seus dies grans de les festes de Sant Llorenç, el protagonisme, aquest divendres, va ser per al pregoner Paco Perea Villalonga (Alaior, 1954), persona coneguda arreu de Menorca per la seva feina i compromís en iniciatives col·lectives, sobretot esportives, i que, també amb estones plenes d’emotivitat, va fer xalar als assistents amb un repàs general a la seva trajectòria i carregat de records i anècdotes compartides.

Un dels seus primers comentaris va ser per relatar com havia rebut la convidada del batlle José Luis Benejam per fer el pregó d’enguany. Acollida amb sorpresa, va ser un diumenge capvespre de finals de juny i mentre ell era a Ciutadella quan Benejam el va telefonar, demanant que li deixés dos dies de reflexió abans d’acceptar l’oferiment, cosa que va fer i es convertí en el pregoner nombre 33 de les festes d’Alaior.