Programa d'actes de Sant Llorenç a Alaior

Dissabte, 10 d’agost

A les 10 hores, una representació de la Junta de Caixers acompanyada pel fabioler i per diversos cavallers efectuarà l’habitual visita del «Gloriós Sant Llorenç».

Cercavila musical, des del carrer des Ramal fins a sa Plaça amb la batucada BatuLô a partir de les 12.30 hores.

Fotografia de tots els Llorenços d’Alaior a les 13.30 hores, dalt es Fossa.

A les 16.30 hores, sortida des de l’Ajuntament de la Colla Gegantera i Grallera d’Alaior, juntament amb la Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada i les colles convidades d’altres pobles de Menorca, acompanyades per la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior.

A les 17.00 hores, el fabioler es dirigirà a l’Ajuntament per sol·licitar permís al caixer batle per iniciar la Qualcada. A continuació, lliurament del penó de Sant Llorenç a la caixera fadrina.

El replec de la Qualcada s’efectuarà a la plaça des Ramal.

Tot seguit la Qualcada es dirigirà a la Rectoria, des d’on s’hi sumarà el caixer capellà, mossèn Joan Tutzó Sans.

Seguidament s’encaminarà cap a la Casa Consistorial, on el caixer batle, Cristóbal Marqués Palliser, i el representant de la Policia Local, Carlos Camps Palliser, s’incorporaran a la Qualcada.

A continuació s’oferirà el gin del poble a tota la ciutadania.

La Qualcada farà diversos caragols per la població; un cop acabats, es dirigirà cap a l’ermita de Sant Pere Nou.

A les 18.00 hores, la Banda de Música des Migjorn Gran animarà el trajecte fins a l’ermita de Sant Pere Nou amb el seu repertori festiu. A les 20.00 hores s’hi celebraran solemnes Completes amb l’assistència dels membres de la corporació municipal. Tot seguit tindrà lloc la Beguda dels Caixers al costat de l’ermita.

Acabats aquests actes, Jaleo a sa Plaça, interpretat per la Banda de Música d’Alaior.

Per començar, els caixers faran un caragol passant per sa Plaça. Després de dues voltes de jaleo, efectuaran caragols pels carrers del poble i aniran a acomiadar, primer, el caixer batle a l’Ajuntament i, després, es dirigiran cap a la Rectoria per deixar-hi el caixer capellà. La Qualcada es dissoldrà al Munt de l’Àngel, llevat de la Junta de Caixers que acompanyarà la caixera fadrina al seu domicili.

Seguidament s’oferirà un refrigeri a la població a la Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

En acabar el Jaleo, al costat del Pavelló Esportiu Municipal, Gran Revetla de Sant Llorenç amb Ritmo Menorca i DJ Joe Diem.

Diumenge , 11 d’agost

A les 9.00 hores, la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior, la Colla Gegantera i Grallera d’Alaior i la Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada faran una animada cercavila per avisar-nos que es reprèn la festa després del descans nocturn.

El replec de la Qualcada s’efectuarà a la plaça des Ramal. En primer lloc, s’anirà a cercar el caixer capellà a la Rectoria de l’església de Santa Eulàlia i, posteriorment, es dirigiran a sa Plaça per recollir el caixer batle perquè s’uneixi a la Qualcada. Seguidament, recorregut per diversos carrers del poble.

A les 10.30 hores, arribada de la Qualcada a l’església de Santa Eulàlia. Tot seguit es dirigirà cap a l’Ajuntament, on s’incorporarà la corporació municipal.

A continuació es traslladarà la imatge de sant Llorenç des de l’Ajuntament fins a l’església de Santa Eulàlia. L’acompanyarà un grup de joves endiumenjats amb vestits menorquins d’antany i la Banda Juvenil d’Alaior.

Posteriorment, Missa de Caixers oficiada pel caixer capellà, mossèn Joan Tutzó Sans. En el transcurs de la missa es repartirà aigua-ros.

Celebrada la missa, els caixers faran un caragol pel poble i es dirigiran a sa Plaça per iniciar el Jaleo, que serà interpretat per la Banda de Música des Migjorn Gran.

Acabat el Jaleo, els caixers acomiadaran el caixer batle davant l’Ajuntament i, acte seguit, el caixer capellà davant la Rectoria. A continuació deixaran la bandera a l’Ajuntament, mentre a sa Plaça sona la samba.

Al capvespre, els cavallers obsequiaran el veïnat amb la visita de l’aigua-ros.

A la plaça des Ramal, a les 20.00 hores, més música i ball amb el Grup Folklòric Tramuntana de Ciutadella.

A les 20.30 hores, 48a Desfilada de Carrosses sota el lema «La nit dels Òscars». Una mostra de la creativitat i l’animació de la gent d’Alaior.

A les 00.30 hores, esclat del castell de focs artificials.

Després dels focs, al costat del Pavelló Esportiu Municipal, actuació dels Puretones.

Dilluns , 12 d’agost

Missa en record dels difunts a les 12.00 hores, a l’església de Santa Eulàlia.

Festa de l’Espuma a les 12.30 hores, a la plaça des Ramal.

Acte d’homenatge i reconeixement a Antoni Palliser Bagur fundador de l’empresa APalliser. A la Sala Capitular, a les 13.00 hores.

Corregudes de Sant Llorenç (amb cavall i a peu), al Cós, a les 18.00 hores.

Festival de Patinatge Sant Llorenç: «Pons de cor» al Pavelló Esportiu Municipal, a les 20.00 hores.

Nit d’humor mb els coneguts i televisius humoristes Tony Antonio i Tony Melero, a les 22.30 hores, a la plaça Nova.