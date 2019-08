Alfred García, de vacaciones en Menorca, no deja su guitarra

El cantante Alfred Garcia, que saltó a la fama tras su paso por Operación Triunfo 2017 y representó a España en Eurovisión el año pasado, ha vuelto a Menorca para pasar unos días de vacaciones. Según ha confesado en las redes sociales «este año las vacaciones no estaban en el calendario, pero me he escapado a mi Menorca unos días para que me explique como me ve y me aconseje con su sabiduría natural».

Tanto es así que remojarse en las aguas de la Isla, también se le ha podido ver en las fiestas de Alaior. Sus seguidores también han compartido un concierto improvisado que realizó en el pinar de Cala Galdana con su guitarra.