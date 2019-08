Final de pel·lícula per a les festes d'Alaior

Després de dos dies de festa intensa, els alaiorencs encara tenien ganes de bulla i, un any més, la desfilada de carrosses va esdevenir un dels actes més seguits de les festes. Una tradició que enguany celebrava la 48a edició, i que va néixer com una manera d’omplir el diumenge fosquet fins a l’hora dels focs artificials, i que amb els anys s’ha convertit en tot un carnaval d’estiu, i en un dels moments més esperats del programa d’actes de Sant Llorenç.

La desfilada va comptar amb l’animació de la Colla Gegantera i Grallera d’Alaior, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada, les colles convidades d’altres pobles de l’Illa i la Banda de Cornetes. La rua va començar a l’avinguda de la Verge del Toro, passades les 20.30 hores, i va continuar pels carrers més cèntrics de la població. Al llarg de tot el recorregut, un nombrós públic xalava amb les carrosses, que bullien d’animació, i ballava al ritme de les músiques variades que sonaven pels potents altaveus.

Una desfilada espectacular

Sota el lema «La nit dels Oscars», triat per la Comissió de Festes, el cinema es va convertir en l’eix temàtic de les deu carrosses que van desfilar, i que amb una gran creativitat estaven inspirades en diferents pel·lícules. Obria la desfilada una carrossa dedicada al glamur de la nit dels Oscars, presidida per la famosa estatueta. Darrere anaven les protagonitzades pels personatges de «Toy Story» i de «El Senyor dels Anells», que era seguida per una nombrosa comitiva de hòbbits i elfs, entre els quals no faltaven Gòl·lum i el mag Gandalf. Després era el torn de l’estil vintage del Nova York dels feliços anys vint del segle passat amb «El gran Gatsby», i continuació passava la carrossa dedicada a «El último emperador», acompanyada de vistoses coreografies d’estil i ritmes orientals.

Seguidament, tocava viatjar a galàxies llunyanes, primer de la mà dels indígenes blaus del planeta Pandora de la pel·lícula «Avatar», que ballaven al ritme d’Azúcar Moreno, i després amb els soldats imperials de la saga «Star Wars». Entremig, les romanes i els gladiadors de «Gladiator» exhibien músculs i ballaven animadament. Finalment, passaven els guerrers i les guerreres de «Braveheart», que es movien al ritme del grup Oques Grasses, i tancava la desfilada el romanticisme del musical «West Side Story».