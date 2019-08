Caixers batles de Ferreries

La sala municipal de la Peixateria de Ferreries acull dins el programa de festes una exposició sobre els caixers batles i el seu paper a Sant Bartomeu al llarg de la història del poble.

Organitzada per la Junta de Festes, amb José Martí Marquès com a principal promotor, aquesta mostra recull, després d’una minuciosa feina de recerca de mesos, les 51 fotografies dels caixers batles que ha tingut Ferreries des de 1900, detallant els que van ocupar realment la funció de batle a l’Ajuntament, els regidors i regidores que han fet de representants de la corporació municipal a la festa o les persones en qui s’ha delegat aquest paper.

Aquest és el quart any d’exposicions sobre la història de la festa, el protocol i els caixers que s’organitza des de la Junta de Festes, i que en altres ocasions havia parlat de la participació d’avis i néts caixers o s’havia centrat en la figura del sobreposat. El denominador comú de totes elles és l’esperit genuí de la festa, el respecte per la tradició, per la història de Ferreries i la seva gent.

A l’exposició sobre la figura del caixer batle, i que es deté en diferents aspectes com la vestimenta, el cavall, el protocol o curiositats sobre aquesta figura al llarg dels darrers segles, hi ha un apartat destacat per a la biografia d’Onofre Janer (1945-1999). El «batle proper», que va tenir aquesta funció a la festa primer com a regidor l’any 1994, i després ja des d’aquesta posició a l’Ajuntament els anys 1995, 1998 i el fatídic 1999, on representant aquesta tasca a la festa va perdre la vida. Un repàs destacat a la seva figura, que ha quedat en el record i el sentiment del poble de Ferreries, i on es recorda com ell vivia la festa, amb entusiasme i alegria. Segurament, la part més emotiva és, especialment, a les gloses que li dedicà J. Bosco Faner, quan escrivia: «Quan de casa tu sorties, saludant amb cortesia a qui t’esperava al carrer, a tots de sorpresa ens vingué aquell salt que et conduïa a la plaça gran del cel».

L’exposició és pot veure fins el dia 20 en horari de 20 a 22 hores.