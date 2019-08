Sant Climent: tot a punt per la festa

Les festes de Sant Climent de l’any passat van ser molt especials perquè es complien 200 anys des de la fundació del poble. Això, però, no significa que les d’aquest any 2019 siguin menys esperades pels veïns del poble, ans el contrari. Tots els santclimenters esperen des del pregó de na Maria Badia el passat divendres, l’esclat de les festes amb el primer toc de fabiol d'aquest dissabte capvespre. I és que durant els darrers dies, a Sant Climent hi ha hagut un caramull d’actes, especialment esportius i culturals, que han fet que aquest petit poble es comenci a posar a punt per rebre aquest cap de setmana els dos dies grans.

Després d’una llarga espera que va començar amb el darrer toc de l’any passat, en Cristóbal, Lito, Vinent tornarà a ser l’encarregat de dirigir la qualcada amb el tambor i el fabiol en mà. Aquest jove nascut a Maó comença a ser un dels habituals de les festes menorquines (fa dues setmanes fa sortir a Llucmaçanes i fa una a Alaior) i no podia fallar a la seva cita amb Sant Climent.

Més caixers

Així, aquest dissabte a les sis i mitja del capvespre, serà ell l’encarregat de fer sonar el primer toc de fabiol i començar el replec dels 45 caixers que aquest any sortiran a les festes. D’aquesta manera, es torna a la xifra de cavallers del 2017. Aquesta xifra suposa un petit increment respecte al de l’any passat, ja que llavors van sortir a la qualcada un total de 43 caixers més el fabioler. Estem rallant llavors, d’uns nombres molt elevats, tenint en compte tant les persones que viuen a Sant Climent durant l’any, com el nombre de caixers que solien sortir uns quaranta anys enrere, que no superava mai la desena. Això demostra que la salut de la qualcada de Sant Climent és excel·lent, ja que també compta amb una gran quantitat de caixers joves que asseguren les festes per molts anys.

La caixera més jove

D’entre aquests joves en destaca sobretot una, na Dúnia Lúzon, que amb només quinze anys ja apunta maneres i serà la cavallera més jove d’aquestes festes. Segur que ella ha pres exemple d’en Joan Pons Pons, qui, per la seva part, és el caixer amb més edat de la qualcada, amb 69 anys.

Nova junta

Enguany Sant Climent, com a la majoria de pobles d’arreu de Menorca, s’estrena bienni i per tant una nova junta de caixers, que juntament amb els cavalls, són els grans protagonistes de les festes. La del 2019 serà una qualcada amb una important presència femenina i com no podia ser d’altra manera, l’encarregada de portar la bandera tornarà a ser una jove del poble: na Cristina Truyol substituirà a na Maria Gomila com a caixera fadrina i tindrà el gran honor de dur el penó de Sant Climent arreu de la vila. A més, el poble tornarà a tenir una caixera batlessa dona després de 25 anys en què sempre han estat homes el que han ocupat aquest càrrec de gran responsabilitat. N’Ainhoa Llambies serà, llavors, qui presidirà la qualcada.

Per la seva part, la junta ha renovat al seu caixer capellà, en Joan Tutzó. Ell, qui ja s’ha convertit en tot un clàssic dins aquest món dels cavalls i de les festes de poble, serà l’encarregat de representar a l’Església a la qualcada, com ja porta fent durant els darrers anys. A més, en Joan duu un gran ritme aquesta temporada d’estiu: ja ha sortit a Fornells, Llucmaçanes i Alaior.

Així, amb els cavalls engalanats i les levites llestes, ja està tot a punt perquè la festa esclati a Sant Climent.