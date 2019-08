Bon ambient i molta festa a Sant Climent

Amb una jornada que, almenys fins a l’inici del jaleo al pla de Sant Climent, va transcórrer tranquil·la, amb un bon ambient i molta festa entre els veïns i visitants, el poble de Sant Climent va començar a viure les seves festes, coincidint amb el tercer cap de setmana del mes d’agost.

El començament del jaleo, amb la quarantena llarga d’integrants de la qualcada, es va donar quan hi mancava devers un quart per les nou, amb un retard d’uns tres quarts respecte de l’horari previst, que era a les vuit del fosquet.

Repicada de campanes

La jornada del dissabte, d’unes festes que tenen la particularitat que l’associació de veïns de Sant Climent participa directament en la seva organització (de forma coordinada, açò sí, amb l’Ajuntament de Maó), va començar sobre les cinc del capvespre amb la repicada de campanes i la sortida de la cercavila pels carrers de la població, amb una comitiva formada per la banda de Cornetes i Tambors de Maó i els gegants de Maó i Llucmaçanes.

Devers una hora després, la cita ja era amb la qualcada, amb el replec dels caixers participants i, encapçalats pel fabioler Lito Vinent, l’anada cap al local de l’associació de veïns per fer-hi el primer toc de fabiol i continuar amb els actes festius, que en aquell moment just acumulaven només uns pocs minuts de retard.

Allà mateix, després i de manera emotiva, la presidenta de l’associació de veïns Amparo Seguí entregà el penó amb la imatge de Sant Climent a la caixera fadrina Cristina Truyol i l’alcalde de Maó Héctor Pons lliurava el bastó de comandament a la caixera batlessa Ainhoa Llambies, que amb només 26 anys celebra enguany la seva dotzena participació en les festes i té l’honor de presidir la qualcada, també després de 25 anys que aquest càrrec hagi estat ostentat sempre per un home.

També amb Nacho Benítez com a caixer casat i Pedro Marquès com a caixer pagès integrats a la qualcada, una hora més tard, es dirigien a l’església on el caixer capellà Joan Tutzó presidia les completes. L’inici del jaleo, marcat per la música de la Banda des Migjorn Gran, s’iniciava sobre les 20.45 h.