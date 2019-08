Els comerços de Maó ja viuen la festa

Maó ja comença a respirar ambient de festa, i ahir es va presentar la campanya de l’associació Mô Comercial, que aplega els comerços del centre de Maó, per decorar els establiments de la ciutat de cara a les festes de Gràcia. Sota el títol «Retalls de ses Festes de la Mare de Déu de Gràcia», s’han repartit un centenar d’il·lustracions diferents realitzades per l’artista ciutadellenca Silvia Vivó, que mostren els moments més representatius de les festes.

Des de Mô Comercial, la seva presidenta, María José Soriano, va explicar que la campanya vol donar continuïtat a les figures que es van repartir l’any passat i que representaven els personatges més destacats de les celebracions. «Es tracta d’una iniciativa per donar ambient a la ciutat de Maó de cara a les festes», va assegurar. Soriano també va explicar que enguany molts establiments combinaran la figura de l’any passat i el cartell d’aquest any. La campanya es podrà veure fins al 9 de setembre, i també servirà per donar a conèixer a turistes i visitants les tradicions del municipi.

Moments entranyables

El centenar d’il·lustracions realitzades per Silvia Vivó representen els moments més tradicionals de les festes de Gràcia. No hi falten els bots dels cavalls, la Qualcada, la romeria, el repartiment de l’aigua-ros o el correfoc, i també hi ha detalls com l’enramada dels carrers, la preparació de les bótes de vi a l’Ajuntament o l’elaboració de les ensaïmades.

Durant l’acte de presentació de la campanya, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Maó, el batle Héctor Pons va destacar que «les festes són una oportunitat per reforçar la nostra identitat i la nostra manera de viure, i això vol dir donar suport al comerç de sempre de Maó».