A Ferreries també renten el be per Sant Bartomeu

A Ferreries, el be també és un animal protagonista de les festes. No com a Ciutadella, sinó d'una altra manera. I és que durant el ball de caixers, que es fa al carrer Nou el dia 22, després del pregó de les festes de Sant Bartomeu, és tradició que es rifi un be. Els doblers que es recullen són destinats a les despeses dels caixers.

L'animal és posat per la junta de caixers. Dies abans es reuneixen amb familia i amics i el fan net, amb alegria i ambient de festa. Enguany l'acte es va celebrar aquest diumenge al lloc d'Es Calafat, d'on és pagès el caixer pagès, Enric Barber, com es pot veure a aquest vídeo del canal 'I ja duen sa bandera' d'en David Caules. També hi van ser el caixer batle, Vicent Coll, els germans José Luis Martí i Pedro Martí, caixer sobreposat i caixer casat respectivament; i la fabiolera, Andrea Bosch.