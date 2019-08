La ciència a través d’imatges

Amb l’objectiu d’apropar la ciència i les institucions de recerca al gran públic, aquesta setmana s’han inaugurat dues exposicions fotogràfiques de caràcter divulgatiu a Maó i Alaior, que tenen com a protagonistes les ciències físiques i l’oceanografia, dues disciplines molt arrelades a les Balears.

Des de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons va explicar que amb les exposicions es vol «posar en valor la generació de coneixement i avançar cap a una cultura de la ciència», i va recalcar que la recerca és «una eina fonamental per al desenvolupament socioeconòmic sostenible de la nostra terra i per al canvi de model productiu».

Ciència i recerca marina

La primera exposició es pot veure a la seu de l’IME, a Maó, i romandrà oberta fins al 18 d’octubre. Sota el títol «SOCIB: investiguem la mar, compartim futur», la mostra aplega un total d’onze fotografies acompanyades de textos, que serveixen per explicar la tasca que duu a terme el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), una infraestructura científica de gran valor, que té com a principal objectiu avançar en el coneixement del Mediterrani.

L’exposició ens ensenya com a partir dels anys 80 del segle passat, les llargues campanyes al mar a bord de vaixells oceanogràfics van deixar pas a una nova oceanografia, basada en el monitoratge permanent dels oceans. En aquest sentit, el SOCIB és una institució pionera que té com a missió estudiar el mar a través de l’ús de les noves tecnologies marines, com satèl·lits, planadors submarins, radars, estacions fixes o boies oceanogràfiques.

Per altra banda, l’exposició «El CSIC a les Illes Balears: ciència en imatges» recull fotografies que mostren la tasca del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques), l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats), l’IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos) a més del SOCIB. La mostra es podrà visitar al CentreBit d’Alaior fins al 18 d’octubre.