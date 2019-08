120 cavallers sortiran per Sant Bartomeu a Ferreries

Sortiran 120 cavallers i cavalleres a la festa, 87 cada dia, encapçalats per la fabiolera, Andrea Bosch Paredes; el caixer sobreposat, José Luis Martí Salord, i el caixer pagès, Enric Barber Carreras. El caixer casat és Pedro Martí Salord, germà del caixer sobreposat; la capellana, mossèn Joan Camps Serra, i Vicent Coll Pons és el caixer batle.

El primer moment més emocionant els espera aquest divendres dia 23 amb l’entrega de la bandera i del bastó i el primer toc de fabiol, que sonarà a les 12 del migdia la jove de 22 anys Andrea Bosch Paredes, enguany, per primera vegada, la fabiolera, i amb molts mesos darrera preparant aquest càrrec a la qualcada. Vicent Coll, regidor, de 57 anys, viurà per tercera vegada la intensitat de la posició del caixer batle; ho va ser al 2006 i al 2016. Porta mesos de preparatius, juntament amb la resta de membres de la Junta de Caixers, amb entrega i un gran sentiment d’estima per la festa.

Són valors que venen de família. I que en el cas del caixer sobreposat i el caixer casat es manifesten amb el parentesc. Els germans José Luis i Pedro, caixer fadrí i caixer casat, respectivament, porten molts anys a la qualcada, i tenen un conco, Tomeu Martí Pons, que enguany en farà 53 de cavaller a la festa, el caixer més veterà. De família Martí a la qualcada també hi haurà un altre germà, Jaume, primer suplent, a més, del caixer casat, i dos cosins, fills d'en Tomeu, més conegut com l’amo des Barrancó. I el seu pare també havia sortit de cavaller a les festes.

El caixer sobreposat, José Luís Martí, de 30 anys, destaca el moment de demanar permís per fer el replec a casa del caixer batle, al carrer de sa Sínia, com un dels més esperats, juntament amb el moment que rebrà el penó a l’Ajuntament en mans de la batlessa, Joana Febrer Rotger. Aquest és el seu 14è any a la qualcada i hi participa des que en té 15. Pedro, el seu germà, de 40 anys, farà 28 vegades a la qualcada, i per tant, porta el pin de plata de caixer veterà. Ell va sortir per primera vegada quan tenia 12 anys, va ser caixer sobreposat l’any 2002 i viu amb molta il·lusió posar-se ara el xaleco i el corbatí blanc per ocupar aquest càrrec. A l’estima i devoció per la festa s’hi suma la passió pels cavalls.

Enric Barber Carreras representa la pagesia, conscient del valor d’aquesta gent del camp que cal preservar i que està en la llavor de la festa. Fa de pagès del lloc des Calafat i és membre des de fa 35 anys de la qualcada. Va començar quan en tenia 11 i va dur amb 12 anys la bandera, quan aquest càrrec era ocupat pel caixer més jove. Viu amb intensitat el sentiment de la festa i el gaudeix, amb la tristesa, però, que representa recordar en aquestes dates les primeres sortides amb en Moro de Son Billoc, allà on feia de pagès el seu pare, també cavaller, i a qui rememora. Aquest any, Enric Barber Carreras posa el bé del ball de caixers a n’es muro, i ho viu amb l’emoció de qui sap que aquest és el millor homenatge als qui ja no hi són.

Mossèn Joan Camps és la capellana. És vicari de la Catedral i rector de la església de Sant Miquel de Ciutadella. Té 29 anys i és natural des Castell. A les festes de Sant Nicolau, des Mercadal, és on ha participat més vegades. Va començar a fer de caixer capellà l’any 2015, ha sortit per Sant Joan, i aquest serà el seu primer Sant Bartomeu, si bé a altres festes ha sortir 14 vegades. Ho viu amb especial il·lusió, perquè cada poble és una experiència nova, diu; i més si és una festa que no coneixes. S’ha posat al dia en temes de protocol de Sant Bartomeu i ha estat un altre dels membres actius en els preparatius de la qualcada.

Tota la Junta de Caixers manifesta els nervis de l’espera i el privilegi que és viure la festa des d’aquesta posició, que encapçala la fabiolera, seguida del caixer sobreposat, el caixer pagès, tots els cavallers i cavalleres, amb posició d’edat i compartint el mateix sentiment, i que tancaran el caixer casat, la capellana i el caixer batle. Dels 120 caixers i caixeres que surten en total els dos dies, 28 són dones. Pagesos naturals de Ferreries en surten 8. Hi ha 10 caixers i caixeres majors de 14 anys que s’estrenen aquest any a la qualcada, i 10 que han deixat aquest relleu. Caixers que porten més de 25 anys a Sant Bartomeu n’hi ha 16.

Com a novetats o canvis del protocol, destacar que les candeles i l’aigua-ros es faran el dia 23 després de l’entrega de sa bandera, a les 12 h. Serà el dissabte en comptes del diumenge de Sant Bartomeu quan els caixers vagin a repartir amb els porrons l’aigua-ros per les cases, juntament amb les candeles. A la mateixa hora que la Junta de Caixers anirà al geriàtric a fer la seva tradicional visita i homenatge a la gent gran. Novetat destacada és que la Junta de Caixers ha preparat també en aquest recorregut una visita a la ferrerienca centenària Felita Pons, de 105 anys, que viu al carrer Fred, i de pas cap el geriàtric.

El canvi del protocol del dia de l’aigua-ros és perquè en els darrers anys la celebració de la missa a l’església de Sant Bartomeu i final d’actes del dia 24 s’allarga a unes hores, ja entrada a la nit, que fa inviable anar a repartir després l’aigua-ros de les morratxes amb porrons per les cases.

Un fet important aquest any és que en fa 20 de l’accident del batle Onofre Janer a la qualcada. Des de llavores, cada any, en passar davant de la seva casa, al carrer de sa Costa des Convent, el dia 24, tots els membres de la qualcada es treuen la guindola. En aquestes festes, l’homenatge a la seva figura i el record al tràgic accident de Sant Bartomeu de 1999 inclourà una aturada dels cavalls davant ca seva i sonada sentida del tambor i el fabiol.