Tots els actes de Sant Bartomeu 2019

Dijous 22

A les 18h, a la Plaça Espanya, Festa infantil «Memorial Martí Martí Cardona».

A les 19.30h, a la Plaça Espanya, Lliurament del premi del Concurs de Mostradors Festes de Sant Bartomeu 2019.

A les 21h, al Pla de l’Església, sota la presidència del batlessa, Joana Febrer Rotger i amb l’assistència dels membres de la corporació i de les autoritats convidades, Pregó de festes a càrrec dels germans Miquel i Joan Carreras Torrent. A continuació, concert de la Banda de Música de Ferreries dirigida pel mestre Josep Colom.

A les 22.15h, al carrer Nou, Ball de Caixers, amenitzat pel grup Blue Moon.

Divendres 23

A les 12h, la batlessa de Ferreries, Joana Febrer Rotger, farà entrega de la bandera del patró sant Bartomeu al caixer sobreposat, José Luís Martí Salord. Acte seguit, la batlessa lliurarà al regidor Vicente Coll Pons el bastó de batle, que l’acredita com a màxima autoritat de la Qualcada, i, a continuació, primer toc de fabiol a càrrec de la fabiolera, Andrea Bosch Paredes. Seguidament, Himne de Ferreries interpretat per la Banda de Música i la Coral Clau de Sol. Acte seguit, la Junta de Caixers i la fabiolera es dirigiran al Geriàtric per retre homenatge a les persones grans i anunciar-los l’inici de la festa. Posteriorment, la comitiva acompanyarà el caixer batle i la capellana a casa seva, i el fabioler i els caixers pagès i casat hi conduiran el sobreposat. Mentrestant, la resta de caixers repartiran pel poble les tradicionals candeles i l’aigua-ros.

A les 16h, Repicament de campanes i llançament de coets. Sortida des de l’Ajuntament de la comparsa de capgrossos, que voltarà pels carrers acompanyada de la Banda de Música.

A les 16.45h, La fabiolera, Andrea Bosch Paredes, passarà a recollir el caixer sobreposat, José Luís Martí Salord, i junts aniran a demanar permís al caixer batle, Vicente Coll Pons, per iniciar la Qualcada. Tot seguit aniran arreplegant els caixers de la Qualcada fent un recorregut pels carrers del poble. Al llarg de l’itinerari recolliran el caixer pagès, Enric Barber Carreras, i el caixer casat, Pedro Martí Salord dels domicilis respectius.

A continuació, recollida del caixer capellà, mossèn Joan Camps Serra, de la rectoria. I, finalment, del carrer de Sa Sínia s’arreplegarà el caixer batle, Vicente Coll Pons, que presidirà la Qualcada. Una vegada completa, la comitiva es dirigirà a l’Ajuntament.

A les 19h, Jaleo al Pla de l’Església. Acabat el Jaleo, voltes pels carrers de Sant Bartomeu, sa Font, Nou, plaça de Menorca, Pau Pons, sa Font, Nou, plaça de Jaume II i Pla de l’Església, tal com marquen els protocols. Seguidament, solemnes Completes en honor a l’apòstol sant Bartomeu.

A les 24h, al camp municipal de futbol, concert amb el grup Black Pearl.

Dissabte 24

A les 8.30h, Diana amb la Banda de Música de Ferreries i la comparsa de capgrossos, que recorreran els carrers de la població.

A les 8.45h, Sortida de la Qualcada i replec pels carrers del poble, que acabarà al Pla de l’Església, on, sobre les 11.00 h, tindrà lloc el jaleo i el lliurament de les canyes verdes amb cullereta de plata. Seguidament, voltes pels carrers de sa Font, Pau Pons, plaça d’Espanya, avinguda de la Verge del Toro, carrer del Bisbe Sever, carrer Fred, plaça de Jaume II i carrer Nou, i missa solemne a l’església de Sant Bartomeu amb l’assistència de la corporació municipal en ple, els caixers, els cavallers i les autoritats convidades. Durant la celebració es repartirà aiguaros. En acabar, beguda dels Caixers a l’Ajuntament. En el transcurs de la Beguda, la Banda de Música interpretarà peces del seu repertori festiu. A continuació, els caixers acompanyaran el caixer batle i el caixer capellà fins als seus domicilis per acomiadar-los.

Tot seguit, la fabiolera, el caixer sobreposat, el caixer pagès, el caixer casat i tots els cavallers retornaran el penó a l’Ajuntament, que serà rebut per la corporació en ple.

A continuació, darrer toc de fabiol. Acabat aquest acte, es desfarà la Qualcada.

A les 20h, a la Plaça Espanya, espectacle infantil a càrrec del grup d’animació de l’Hotel Meliá Cala Galdana.

A les 21.30h, a la Plaça Espanya, actuació musical del grup Sis de Ponent.

A les 23h, al Carrer Nou (es Mur), revetla amb el Dj Bauxa de Ritmo Menorca.

A les 23.30h, al camp municipal de futbol, revetla popular amb el grup «Sarau».

Diumenge 25

A les 10h, a l’església de Santa Maria, Missa en record dels vesins i vesines que ens han deixat en el transcurs de l’any.

A les 11h, al Pla de l’Església, Jaleo d’Ases.

A les 13.30h, a la Plaça d’Espanya, festa de l’Escuma.

A les 19.30h, al carrer Nou, animació infantil amb l’espectacle Fem una festa! amb Jordi Tonietti i companyia.

A les 22.30h, a l’Avda. Verge del Toro, traca final de festes.

A les 23h, a la Plaça Espanya, gran revetla popular amb «Feeling» i «Los 80 principales».