Les festes de Sant Lluís d'enguany, amb majoria de caixeres del poble

El darrer diumenge d’agost està a punt d’arribar i amb ell la celebració dels dies grans de Sant Lluís. I, com no pot ser d’una altra manera, els protagonistes indiscutibles d’aquests dies de festa han de ser i seran els cavalls i cavallers que ompliran d’alegria fins al darrer racó del poble. Tant dissabte com diumenge sortiran 57 cavalls i cavallers als qui hem d’afegir al fabioler. De totes maneres, en realitat, com que alguns cavallers només surten un dia, el que es coneix com fer tanda, per poder suportar millor el ritme de les festes, la xifra total de caixers és una mica superior, 63.

D’aquesta manera, tot i que es tracta d’una xifra molt nombrosa si la comparem amb anys enrere, no es tracta d’un nombre desorbitat de cavallers, fet que segur permetrà tenir una qualcada ben àgil.

De tots els cavallers, en total n’hi ha 43 que són nats a Sant Lluís, mentre que la resta són convidats d’altres pobles, com és el cas del caixer pagès del bienni, en Jesús Fedelich. Ara bé, si ens fixem en la quarantena de caixers que sí són naturals del poble i per tant seran els més coneguts pels veïns del municipi, veiem que hi ha una majoria de caixeres: en total hi ha 23 dones, i 20 homes. Tot i que la diferència és molt petita, la xifra demostra les ganes i empenta que tenen les caixeres per fer-se un lloc dins les qualcades, especialment a les generacions més joves. D’aixó na Naomi Toomey i n’Eunice García en són una bona mostra, ja que amb només 26 anys exerciran de caixera batlessa i de caixera fadrina, respectivament.

Pel que fa al caixer santlluïser de més edat, aquest és en Francisco Sánchez amb 54 anys, però la capellana d’aquest bienni, en Joan Bosco, el supera en edat, ja que en té 56 i ja fa mig segle que surt dalt cavall a les diverses festes patronals. Segur que els dos deuen ser un molt bon exemple per en Joan Bagur i n’Alba Lozano, que amb només 14 anys són els cavallers més joves de la qualcada.