Un pregó per la igualtat de la dona

Records d’infantesa, sentiments i reivindicació de la igualtat de la dona, aquests van ser els ingredients del pregó amb el qual Joana Pons Marquès, la primera dona que va ocupar una regidoria a Sant Lluís i la primera caixera batlessa de Menorca, va donar aquest divendres el tret de sortida als dies grans de les festes de Sant Lluís.

Precisament, la lluita per la igualtat entre homes i dones fou un dels temes més presents al llarg del pregó, que va començar amb una dedicatòria «a totes les dones que cada vegada més participen i participam en tots els àmbits de la vida».

Records i vivències

Després, la pregonera va parlar amb emoció de la seva infantesa al lloc de Binibèquer Nou, on va explicar que la seva família duia una vida senzilla i pagesa, però amb alguns petits luxes, com poder anar a una platja de Binibèquer totalment verge i sense cap edificació al voltant. «Era tota per noltros», rememorava.