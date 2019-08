Mare de Déu de Gràcia, una festa molt musical

Un programa amb 121 activitats i amb més música que mai, per tal que tothom pugui trobar l’estil que més li agradi. Així resumia el tinent d’Alcaldia de Festes, José Manuel García, el programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2019, que dijous es va presentar a Ca n’Oliver.

Entre els nombrosos concerts que s’han programat enguany, destaquen els que protagonitzaran Rafael Basurto, una de les primeres veus de Los Panchos (26 d’agost); el grup The Other Side i la Banda de Música de Ciutadella, que presentaran l’espectacle «Pink Floyd Simfònic» (27 d’agost); i el grup Mariachis Titlán, que oferirà un gran concert de ranxeres (9 setembre).

Novetats

Una altra de les novetats relacionades amb la música és que el dia del pregó (6 de setembre) hi haurà dues revetles simultànies, una a la plaça de la Constitució amb música dels anys 80 i 90, i una altra a la plaça d’Espanya amb el grup Huracán, que se sumaran al tradicional glosat i al correfoc. «Enguany farem una prova el dia del pregó, un moment en el qual tothom és al carrer, perquè la gent pugui anar allà on es trobi més còmode», explicava el regidor.

Altres novetats del programa d’enguany són la primera edició de la festa de l’escuma, el 9 de setembre, una activitat adreçada als infants, i la recuperació de l’antic horari del castell de focs artificials del 8 de setembre, que tornarà a començar a les 24 hores.

Pel que fa al programa de mà, enguany compta amb un recull de cançons tradicionals de les festes, i les lletres s’acompanyen amb la partitura perquè la gent pugui agafar una guitarra i cantar-les. Entre les cançons recollides hi ha «Es Mahón», «Es Murtar», «Un senyor damunt un ruc» i «Volem vi», entre altres. En total, s’han editat 14.000 programes, que s’han repartit per totes les cases, així com 2.500 cartells. A més, es repartiran 4.000 tríptics adreçats als visitants.

Com cada any, els actes més tradicionals i esperats tindran lloc del 6 al 9 de setembre, i començaran amb el primer toc de fabiol i el pregó des de la balconada de l’Ajuntament, a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina, que farà un pregó en el qual el temps i el canvi climàtic tindran un protagonisme destacat. El pregó donarà pas a uns dies plens de cercaviles, concerts, ballades de gegants i revetles, que arribaran al seu punt culminant amb els jaleos i les corregudes de Cós de Gràcia, que ompliran els carrers de Maó de cavalls i cavallers.

Durant els dies de festa gran, s’habilitarà un Punt Lila en un espai cèntric, que donarà informació per prevenir les actituds masclistes i els comportaments sexistes. També s’instal·larà una màquina de retorn d’envasos, que ja va estar present a les festes de Sant Joan de Ciutadella, i que recompensarà amb deu cèntims per cada llauna, bòtil o bric retornat. I perquè els carrers llueixin les seves millors gales, s’han guarnit amb 40.000 metres de serrell d’enramada.