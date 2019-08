A Sant Lluís ja sona el tirurit

Sant Lluís va viure aquest dissabte el primer dels dies grans de les festes, que enguany són més gegants que mai. L’ambient d’alegria i entusiasme es va començar a espargir pel poble el matí, especialment amb l’aroma a aigua-ros que es va repartir al geriàtric.

Eren les cinc quan el fabioler Jordi Orell va deixar anar el toc de tambor i fabiol, que ho feia ja per setzena vegada en aquestes festes. Tan sols disset minuts després la batlessa Carol Marquès feia entrega de la bandera a la caixera fadrina Eunice García i començava el replec de la qualcada. Gairebé una hora després, es va fer entrega del bastó de comandament a la caixera batlessa Naomi Toomey. La festa ja era al carrer.

Mentrestant, els més joves de la casa van ballar al ritme de la vintena de gegants que ahir van sortir per celebrar el trentè aniversari d’en Lluís i na Maria. De fet, aquest diumenge a les carrosses hi haurà trenta colossos.

En aquesta cita amb la festa no hi faltà l’humor del grup Sa Vessa Mos Fot que es va fer ben present pels carrers del poble amb els seus càntics. Cap a les set i vint el grup va treure pa amb sobrassada i ensaïmada per deixar un bon sabor de boca al poble.

Amb puntualitat, caixers i cavallers van assistir a completes a les set i mitja, oficiades pel caixer capellà Joan Bosco Martí i el rector de la parròquia de Sant Lluís, Jesús Llompart. Després d’aquests minuts de replec i reflexió, el fabioler tornà davant l’església anunciant que el jaleo era a punt de començar. Tot seguit, la cinquantena de caixers i cavallers va anar apareixent a la plaça mentre sonava «El gato montés». I a les vuit i vint, caixera batlessa i capellana obrien el jaleo per viure una jornada d’alçada. Aquest diumenge més.