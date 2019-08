Un final de festes de traca a Ferreries amb ases i pinyols

A Ferreries encara quedaven ahir forces per una jornada més de festa, en el que ha estat un gran cap de setmana de Sant Bartomeu. Pel que fa als jaleos, els cavalls van deixar pas als ases al Pla de l’Església, una animada paròdia que sempre reuneix a joves i no tan joves amb un gran sentit de l’humor. Hi va posar les notes la Banda de Música, en un acte que organitza el Club Hípic de Ferreries.

La calor era evident, el sol no perdona, malgrat els refrescants i populars capells estivals que van substituir les guindoles dels caixers, i per refrescar els ferreriencs més animats es va celebrar després la festa de l’escuma a la Plaça Espanya, un motiu de diversió per als més petits.

Tradició és ja a Ferreries la cita per decidir qui és el campió en una disciplina tan específica del poble com és el llançament de pinyols d’oliva, torneig en què la competitivitat i el bon ambient van de la mà, i que acostuma a reunir a un abundant públic. En aquesta ocasió, no va ser menys.

Al vespre, estava prevista una gran traca a l’Avinguda Verge del Toro i una animada revetlla de nou a la Plaça Espanya per posar el punt final a les festes de Sant Bartomeu, amb el consol que d’aquí a un any, més o manco, en començaran unes altres. A la jornada, tampoc va faltar la missa en record dels ferreriencs que ens han deixat al llarg del darrer any.