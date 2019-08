Temps de verema als nous cellers

És temps de verema i els cellers de Menorca bullen d’activitat amb l’inici del procés de producció del vi. Els darrers anys, nous productors han ampliat la nòmina de vins de l’Illa i treballen incansablement per consolidar una marca que cada vegada compta amb un major reconeixement.

Al celler Torralbenc, el celler més jove de l’Illa, que va començar a elaborar vi l’any 2016 amb una producció de 20.000 ampolles, la verema va començar fa un parell de setmanes amb la collita de les varietats blanques, chardonnay i malvasia, i també de la varietat monastrell, que servirà per a fer un rosat. Les properes setmanes serà el torn de les varietats syrah, merlot, sauvignon blanc i parellada.

Bones previsions

El director tècnic de Torralbenc, César Palomino, explica que «no sabem quan acabarem de veremar, perquè cada dia analitzem el raïm i, a vegades, fins i tot canviem els plans inicials. Amb l’experiència d’aquests darrers anys ja sabem una mica quan haurem de començar, però cada any les circumstàncies canvien, i sempre estem atents i analitzem variables com l’acidesa, el pH o el grau alcohòlic».

Palomino coincideix amb les bones expectatives de la resta de cellers, i assegura que «enguany la verema es presenta molt bé, perquè ha estat un any sec i això vol dir que no hem tingut el problema del control dels fongs, que és una de les problemàtiques més importants», i afegeix que «aquest any jo el catalogaria com a excel·lent, perquè ha estat un any benigne i les condicions ambientals han estat bones».

Pel que fa a les previsions, enguany Torralbenc espera produir uns 40.000 bòtils. «Nosaltres fem molta selecció de raïm al camp, i per això l’any que el raïm ve més sa es nota en la producció», afirma Palomino.

Des de Son Cremat, un altre dels cellers més joves, Joan Fullana explica que van acabar la verema la segona setmana d’agost, ja que ells només treballen amb les varietats chardonnay i moscatell.

Enguany, Son Cremat espera augmentar el nombre d’ampolles de l’any passat i fer-ne unes 2.500. Fullana recorda que el projecte de Son Cremat, que va sortir al mercat l’any 2015, «és un projecte petit, que només compta amb recursos propis», i es mostra optimista sobre el futur del celler: «evolucionem positivament, a poc a poc i amb bona lletra».