Devoció i festa a la romeria

Amb la tradicional anada cap a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia i l’ofrena floral, Maó va viure aquest dissabte un dels moments més populars i festius dels dies previs a les festes de Gràcia. Un acte organitzat pel Grup Folklòric es Rebost i el Grup de Cavallers de Maó, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Maó, que un any més va comptar amb la participació de desenes de persones, que van fer el recorregut a peu, a cavall i en carro, vestides a la manera tradicional menorquina.

El pelegrinatge va començar a les 17.30 hores a la plaça Constitució, i no hi van faltar els gegants de Llucmaçanes i la Banda de Música de Maó. Al llarg del recorregut, la gernació que omplia els carrers i les finestres de les cases va poder gaudir amb les ballades i les cançons tradicionals i, com cada any, un dels punts més animats del trajecte va ser el geriàtric, davant del qual els residents veien passar la comitiva amb emoció.

Festes als barris

També va ser una nit de festa i sopars de germanor a les barriades de Maó, amb actuacions musicals i activitats infantils organitzades per les associacions de veïns de Capitán Doria, Jardins de Malbúger, Camí de ses Vinyes, Molí des Pla i Camí des Castell de Dalt.