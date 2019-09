Jaleo d’ases per acabar Sant Lluïset

Els veïns de Sant Lluís van acomiadar ahir les festes menors de Sant Lluïset amb el tradicional jaleo i les corregudes d’ases, que es van celebrar davant l’església. Al ritme de la música del Grup de Música i Ball Folkòric CCE Sant Lluís, la qualcada, integrada pels genets més joves del poble, va anar entrant a la plaça, moment en el qual els presents aixecaven els animals, en una mena de paròdia del jaleo amb cavalls. Hi van participar un total de set ases i dotze fillets. Com no podia ser d’una altra manera, el jaleo va acabar amb el lliurament de culleretes de llenya a tots els participants.

Concurs de paelles

Després del jaleo, els veïns van poder recuperar forces al concurs de paelles solidari, que es va celebrar al circuit natural a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. El dinar va comptar amb la participació de cinc-centes persones i es van premiar les tres millors paelles, posant punt final a uns dies de festa viscuts amb emoció i intensitat.