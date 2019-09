La Sínia de la Plana de Maó torna a pouar

Ahir fosquet va tenir lloc, enmig d’una gran expectació, l’acte de presentació de la restauració de la Sínia de la Plana de Maó, que després de més de tres anys de feina incansable d’un grup de voluntaris, ha tornat a recuperar el seu aspecte original. La presentació va aplegar als participants en el projecte i a nombrosos veïns, que van seguir les explicacions de Toni Olives, José Barber i Pedro Pons sobre el procés de recuperació.

Aquest tipus de sínies eren accionades mitjançant la força d’un ase o una mula petita, i van formar part del paisatge de Maó fins a principis del segle XX.

Voluntariat

El projecte de recuperació de la Sínia de la Plana, situada a l’aparcament de la Sínia des Cuc, es va iniciar l’any 2016, quan un grup de voluntaris van plantejar a l’Ajuntament la possibilitat de restaurar aquest important element etnològic i històric de la ciutat, que en aquell moment es trobava en estat d’abandonament i degradació. La iniciativa va encaixar molt bé en els projectes de participació ciutadana i de recuperació del patrimoni que el consistori volia endegar, i els voluntaris es van posar en marxa amb el suport de l’Ajuntament.

Durant la presentació, l’alcalde Héctor Pons, i la tinenta de Cultura i Medi Ambient, Conxa Juanola, van voler posar en valor la feina feta per totes les persones que han participat en el projecte i van assegurar que la recuperació de la sínia servirà per explicar la importància d’un recurs com l’aigua i la manera com es gestionava antigament. Després dels parlaments, es va fer rodar la sínia i va tenir lloc un glosat a càrrec de Soca de Mots. Ara, ja es prepara la següent fase del projecte, en la qual s’elaborarà una proposta pedagògica per presentar a les escoles.