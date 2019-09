Tot a punt pel Va Gros a Maó

«Tot va començar de manera totalment espontània un dimecres de fa deu anys, quan un grup d’amics em van demanar si podien venir a fer quatre cantades al bar. Els vaig dir que sí i la meva dona els va fer un parell de coques a casa, i al final vam ser vuit o deu. I com que vam xalar molt, el dimecres següent hi vam tornar». Així és com va néixer el grup Va Gros, segons relata Paco Pons, més conegut amb el malnom de ‘Pelut’, que regenta l’emblemàtic bar Infanta de Maó, punt de trobada oficial de la popular agrupació de cantaires.

Aquell grup d’amics eren Héctor Pons, l’actual batle de Maó, Jordi Cardona i Albert Vidal, i després d’aquella primera cantada, el grup es va començar a trobar els dimecres d’estiu i a la iniciativa es van anar sumant cada vegada més persones de totes les barriades i de totes les edats, que es presentaven amb guitarres i menjar per compartir. Avui dia, el grup es troba tots els dimecres al bar Infanta, des de la darrera setmana de juny fins al darrer dimecres d’agost, i sovint els que no hi caben dins l’establiment han de seguir la cantada des del carrer. Amb els anys, allò que va començar com una trobada d’amics per passar una bona estona s’ha convertit en una gran família i en un element indispensable de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, així com en un factor revitalitzador de la cultura popular a Maó.

Sortida

El dia que més gent es reuneix amb la samarreta groga del grup és el dia 5 de setembre, quan entre 250 i 300 persones surten a cantar pels carrers del centre de Maó, abans de l’inici dels dies grans de les festes de Gràcia, en el que ja s’ha convertit en un dels actes més esperats del programa. Enguany, el grup sortirà per novena vegada i durant el seu recorregut els cantaires comptaran amb l’acompanyament de guitarres, acordions i instruments de vent.