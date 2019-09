El 'Volem vi' de Maó, sense alcohol: es tiraran bótes amb most

Enguany, el cant del popular «Volem vi», després del jaleo i la samba del diumenge de festes, serà sense alcohol, amb les 200 bótes que es repartiran des del balcó de l’Ajuntament de Maó contenint most i no vi.

Aquesta iniciativa l’ha presa l’equip de govern municipal i serà la primera vegada que es faci, després de l’experiència de l’Ajuntament des Castell, que ja ho va fer per les festes de Sant Jaume, i amb la intenció, «des d’una institució pública i com a societat», de «protegir els col·lectius més vulnerables i en especial els menors d’edat» i amb l’interès que no s’abusi de l’alcohol i de retardar l’edat d’inici a les addiccions.

En un comunicat fet públic ahir, després de reconèixer que a les festes les gaudeixen tant gent gran com adults i menors d’edat, en un ambient on no hi falten cavalls, diversió «i també en algunes ocasions l’abús de l’alcohol i altres drogues», des de l’equip de govern es citen dades del Plan Nacional Sobre Drogas en què els adolescents s’inicien en el consum de drogues legals (alcohol i tabac) al voltant dels 13 anys i poc després en el cas de les drogues il·legals com el cànnabis (14 anys) i la cocaïna (15).

D’aquesta realitat es diu que se’n té constància des del 1994, en què es publiquen les primeres dades, i les edats d’inici no han variat gaire, «senyal que no s’està millorant en la prevenció del consum de drogues». Amb aquesta mesura de les bótes de most al «Volem vi» es pretén incidir en no contemplar el problema del consum d’alcohol en aquest cas, com un problema individual sinó com una problemàtica de tota la societat.