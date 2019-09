Buldrafa nova per al caixer batle

L’anterior era de l’època d’Arturo Bagur. Estava ja retuda, desfilada, gastada, descolorida. El pas del temps no perdona per a una buldrafa, i per açò l’Ajuntament de Maó en va encarregar una de nova. Ja està acabada, preparada per complir aquest cap de setmana amb la seva missió. La lluirà a la qualcada de dissabte, per primera vegada, en Ramos, el cavall que acompanyarà Héctor Pons, el caixer batle, a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

El disseny és una fusió de dues buldrafes precedents, tot i que no successives. D’aquesta manera, té la forma d’una molt anterior, i conserva l’estil de l’element que ara substituirà. Ha estat obra de Madelen Pons, que ha emprat per a elaborar-la vellut granat per al fons, serrells també d’aquest color i fil daurat per als brodats, com ara l’escut.

Héctor Pons explica que, de moment, la buldrafa de les passades festes es mantindrà per a les qualcades de Sant Climent i Llucmaçanes, i la nova només sortirà sobre el cavall del caixer batle de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

Madelen Pons fa buldrafes per afició, un gust que va adquirir a partir que les seves dues filles van començar a sortir a la qualcada i ella n’elaborava els ornaments. Obres seves són també els dos pitralls del caixer fadrí que té l’Ajuntament de Maó. «Per jo és un orgull haver fet la buldrafa del caixer batle», comenta, perquè a més «conec n’Hèctor d’ençà que era petit».

Va rebre l’encàrrec del Consistori maonès a principis d’agost i calcula que ha dedicat a l’elaboració d’aquest element festiu unes quinze hores. Els brodats els han fet, a màquina, al taller de Miguel Ángel Flores, d’Alaior. Sempre treballa a mà, explica, però en aquest cas no hagués estat possible per la quantitat de puntades que exigia. «Ha quedat un escut preciós», afirma. Explica que l’Ajuntament ha introduït alguns elements al disseny que li han complicat la recerca de materials, però que, al final, el resultat ha valgut la pena.