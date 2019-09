Tomàs Molina enceta la festa amb el pregó més sostenible

Tomàs Molina ha donat aquest divendres el tret de sortida a les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb un pregó farcit del seu peculiar sentit de l’humor, en el qual el medi ambient i la seva relació amb Maó i l’illa de Menorca van ser els dos grans protagonistes.

El popular meteoròleg de TV3 va començar reconeixent els nervis per haver de cantar l’«Es Mahón», i va explicar que feia una setmana que l’assajava pels carrers de Badalona i pels passadissos de TV3, davant les mirades estranyades de la gent.

Molina va revelar que la seva relació amb Menorca es remunta a les històries que li explicava el seu pare, que va fer el servei militar a Maó, i que ell va visitar per primera vegada l’Illa a tretze anys, quan va venir de vacances amb la seva família. «Recordo l’entrada al port amb el meu pare, que m’ensenyava la Mola, on havia passat dos anys», va rememorar.

Mentre evocava aquella primera visita a Menorca, Molina no va parar de fer referències al popular himne maonès. «A Badalona teníem una botiga de bolsos i maletes i recordo que la meva mare quan passejava per Maó deia 'quines botigues!', i 'quin gènere tan bo!'. Devien ser els 'comercios de gran importància'! Sort que no vam haver d’anar al 'juzgado de primera instancia'!», feiè broma.

Medi ambient

De Menorca va destacar la seva capacitat per modernitzar-se i adaptar-se als canvis, però conservant sempre la identitat, i va assegurar que l’Illa era un exemple a molts llocs del món pel seu model de gestió del territori. «Podeu demostrar a altres illes que el creixement i la protecció ambiental no han d’estar renyits», va recalcar.

Molina també va fer referència al canvi climàtic i va dir que per a Menorca els reptes més importants són la gestió de l’aigua i l’energia. «Ja sabeu que som en una situació d’emergència climàtica, que no vol dir res més que o prenem decisions i fem accions ara per preservar el planeta, o ja no hi haurà res a fer», va subratllar.

En aquest sentit, va advertir que els propers anys plourà menys i que Menorca ha de ser capaç de depurar l’aigua i tornar-la als aqüífers. «La tecnologia ja permet fer economia circular amb l’aigua, com fan els astronautes. D’alguna cosa ens ha servit anar a l’espai!».

Sobre l’energia va dir que «cal entendre que les energies renovables no són res més que assegurar-vos que no us marxarà la llum encara que es trenqui el cable que ve de Mallorca». També va fer referència a la feina dels pagesos que «amb la seva feina de cada dia fan possible que els arbres i les plantes, i també els animals i l’aigua, envoltin i integrin ciutats modernes i vives com Maó».

Finalment, i abans de cantar l’«Es Mahón» amb tota la plaça, Molina va acabar el pregó al més pur estil menorquí, amb un glosat en honor a la patrona de Maó, en el qual va comptar amb l’acompanyament a la guitarra de Miquel Camps, i que li va servir per desitjar molt bones festes a tots els maonesos i maoneses.