La festa arriba a l’ermita de Gràcia

Les completes a l'ermita de Gràcia han duit aquest dissabte la festa de Maó al seu origen religiós. Poc després de les sis i mitja del capvespre, la gent que esperava a la colcada va sentir com s’atracava gràcies al so del tambor i el fabiol. En arribar el fabioler va descalvacar de la somereta i sonà mentre caixers i cavallers desfilaven per davant la porta del recinte. Després van deixar els cavalls per entrar a l’ermita. Ja eren les set tocades.

Amb l’acompanyament musical de Tomé Olives als teclats, la celebració religiosa, presidida pel caixer capellà Gerard Villalonga, es desenvolupa segons la pauta de cada any.Primer es va cantar un himne dedicat a Maria. Després es va llegir la salmòdia, diverses lectures i pregàries per acabar amb el cant dels Goigs a la Mare de Déu de Gràcia.

S'ha fet el repartiment de l’aigua-ros a tots el caixers mentre, el fabioler, Lito Vinent feia sonar un emocionant sol de fabiol. Gerard Villalonga recordà que estem celebrant la festa de la Mare de Déu i demana als nombrosos assitents portar l’alegria en el cor a tot el poble per aquesta celebració. En sortir es va fer la beguda.