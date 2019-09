Bots i música al jaleo de Gràcia

A les 20.45 hores, amb puntualitat britànica, la qualcada ha arribat a la plaça Constitució provinent de l’ermita de Gràcia, donant inici a un dels moments estel·lars de les festes. La primera a entrar a la plaça ha estat la caixera fadrina, Marta Mercadal, que ha entregat la bandera a la regidora Águeda Reynés, davant l’absència dels membres de l’equip de govern, que encara no havien arribat.

Seguidament, Cristóbal Vinent ha fet emmudir la plaça amb el so del tambor i el fabiol, i quan la Banda de Música de Maó, dirigida per Miquel Llario, ha començat a fer sonar les primeres notes, la gernació que des de feia estona s’esperava a la plaça ha esclatat d’alegria i emoció. Al ritme de les peces «Comodín II» de Bartomeu Carreras i «Tradició i festa» de Ricard Ramisa, l’entrada dels cavalls per saludar les autoritats ha quedat immortalitzada per desenes de telèfons mòbils que volien capturar l’essència de l’escena per deixar-ne constància a les xarxes socials.

Els darrers a entrar a la plaça ha estat la capellana, Gerardo Villalonga, i Héctor Pons, que enguany repeteix com a caixer batle després de la seva primera experiència l’any 2016.

Finalment, pocs minuts després de les 21 hores, sonava la inconfusible música del jaleo, desfermant l’eufòria i la bulla a la plaça, en un dels moments més esperats per maonesos i visitants. El jaleo es va desenvolupar a bon ritme, amb els cavalls entrant a la plaça de quatre en quatre o de cinc en cinc, perpetuant una tradició, la de fer botar els cavalls, que es remunta al segle XIX.

A mesura que avançava la primera volta i els cavalls passaven per davant la tarima d’autoritats, el nombre de gent a la plaça augmentava i l’ambient s’anava intensificant, enmig d’un escenari ple de llum i alegria, i d’algun ensurt sense conseqüències.

